L’istituto comprensivo “Bordighera” protagonista del futuro con il progetto Girls code it better e Stem Your Brain. Grazie ai finanziamenti del Pnrr - Dm 65/2023, ottenuti in seguito alla presentazione del progetto "Let's do it! Let's STEM it!" e al partenariato con Officina Futuro, l'I.C. Bordighera, unico in Liguria, entra a far parte del prestigioso programma nazionale Girls code it better e STEM Your Brain.

"Si tratta di clubs gratuiti di creatività digitale e imprenditorialità rivolti, il primo esclusivamente alle ragazze della scuola secondario di I grado, il secondo, a ragazze e ragazzi, offrendo loro un'opportunità unica per sviluppare competenze chiave per il futuro" - fanno sapere dall'istituto - "E' un'esperienza di apprendimento innovativa. Partecipare a STEM Your Brain significa entrare in un mondo dove apprendere diventa un'avventura creativa. Il programma è progettato per insegnare ai giovani a imparare, stimolando il pensiero critico e la capacità di progettare. Attraverso attività pratiche e coinvolgenti, i partecipanti imparano a lavorare in team, a comunicare efficacemente e a esprimere le proprie idee in un contesto innovativo e stimolante. L'attività Girls code it better è un'iniziativa dedicata all'orientamento delle ragazze verso le discipline scientifiche. Questo progetto mira a colmare il divario di genere nelle STEM, offrendo opportunità di apprendimento pratico e motivante per stimolare l'interesse e il talento delle giovani studentesse".

"In un mondo sempre più orientato verso la digitalizzazione e l'innovazione, Girls code it better e STEM Your Brain offrono agli studenti la possibilità di sviluppare le competenze necessarie per essere protagonisti nella società dell'informazione. Le attività proposte li aiutano a scoprire e valorizzare le proprie abilità, trasformando le loro intuizioni in progetti concreti" - afferma - "Il club promuove un approccio educativo basato sulla creatività e sull'imprenditorialità, incoraggiando i ragazzi e le ragazze a pensare fuori dagli schemi e a realizzare le proprie idee. Attraverso il progetto, imparano non solo le competenze tecniche legate alle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ma anche quelle soft skills fondamentali per il mondo del lavoro e della vita".

"Un'opportunità unica per i nostri studenti" - sottolinea - "L'adesione al progetto Girls code it better e STEM Your Brain di Officina Futuro, realizzata grazie all’organizzazione e al coordinamento della docente Silvana Denaro, il collaboratore del dirigente scolastico Tiziana Montemarani, rappresenta un grande traguardo per la nostra scuola e un'importante opportunità per i nostri studenti. Grazie a 'Let's do it! Let's STEM it!' e ai finanziamenti del Pnrr, possiamo offrire un'esperienza formativa che guarda al futuro, preparando le nuove generazioni a essere cittadini consapevoli, creativi e innovativi. La nostra scuola è orgogliosa di partecipare a questo progetto, che non solo arricchisce l'offerta formativa, ma contribuisce anche a costruire un ponte verso un domani più luminoso per i nostri ragazzi e ragazze. Girls code it better e STEM Your Brain sono il futuro che prende forma oggi".