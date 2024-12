Vincita al Superenalotto ad Arma di Taggia: oltre 30mila euro alla tabaccheria Cozzitorto

La fortuna ha bussato ad Arma di Taggia, e lo ha fatto in grande stile. Sabato 7 dicembre, presso la tabaccheria Cozzitorto di via Paolo Boselli, è stata registrata una vincita al Superenalotto da ben 30.232,16 euro . Un colpo di fortuna che ha sicuramente reso il weekend indimenticabile per il fortunato giocatore.

Come sottolineato in apertura, il tagliando vincente è stato convalidato proprio nella storica tabaccheria di Arma, che si conferma un punto di riferimento non solo per i servizi offerti, ma anche per chi sogna di tentare la sorte. A vincere, invece, un uomo residente nel comune di Taggia.

Il successo, ottenuto grazie a una combinazione fortunata, sottolinea ancora una volta come il gioco può riservare momenti di grande sorpresa, ricordando però sempre l'importanza di giocare con responsabilità. La notizia ha già iniziato a fare il giro della città, suscitando curiosità tra i clienti abituali della tabaccheria e gli abitanti del comune stesso.