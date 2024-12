Mondiale per Club, svelato il calendario di Inter e Juventus: le date

(Adnkronos) - Il nuovissimo Mondiale per Club 2025 è pronto a partire. Dopo aver svelato i gironi, Inter e Juventus hanno scoperto anche il calendario del torneo fortemente voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino e che prenderà il via il prossimo 15 giugno, al termine della stagione regolare. Tante le big europee impegnate negli Stati Uniti, che ospiteranno le migliori squadre del mondo negli stadi di tutto il Paese.

L'Inter, nel proprio girone affronterà il River Plate, i giapponese dell'Urawa Red Diamons e il Monterrey. L'esordio sarà proprio con i messicani il prossimo 17 giugno, nel mezzo la sfida con gli asiatici e poi, a chiudere, l'affascinante partita contro i Millionarios. Il 18 giugno toccherà invece la Juventus, che esordirà con gli emiratini dell'Al Ain per affrontare poi i marocchini del Wydad Casablanca e il Manchester City.

Il calendario dell'Inter

Monterrey-Inter: 17 giugno ore 18 a Los Angeles

Inter-Urawa Red Diamonds: 21 giugno ore 12 a Seattle

Inter-River Plate: 25 giugno ore 18 a Seattle

Il calendario della Juventus

Al Ain-Juventus: 18 giugno ore 21 a Washington DC

Juventus-Wydad: Casablanca 22 giugno ore 12 a Philadelphia

Juventus-Manchester City: 26 giugno ore 15 a Orlando

Tra gli stadi che ospiteranno la Juventus al Mondiale per Club c'è anche l'Audi Field di Washington DC. Particolarità di questo impianto è che, tra quelli selezionati per ospitare il torneo, è il più piccolo di tutti con soli 20mila posti sugli spalti.

La Fifa lo ha quindi giudicato troppo piccolo per ospitare le partite di Manchester City o Real Madrid, le due squadre più attese, ma abbastanza grande per essere il palcoscenico dell'esordio bianconero, in programma il prossimo 18 giugno contro l'Al Ain. L'Audi Field ospiterà altre due partite: Salisburgo-Al Hilal e Al Ain-Wydad Casablanca.