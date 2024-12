Taggia: 'Frequenze 20.0', secondo concerto per soprano ed organo del Festival internazionale di musica classica

Domenica 8 dicembre 2024 alle ore 16.15 presso la Basilica dei Santi Giacomo e Filippo in Taggia si terrà il secondo concerto per soprano ed organo della stagione invernale del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'.

"Un evento d’eccezione innanzitutto per la sede - si spiega nel comunicato -, la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia che custodisce il prezioso organo Giosué Agati di Pistoia costruito nel 1839. Il concerto vede come artisti ospiti la soprano toscana Francesca Caligaris e l’organista Giorgio Revelli all’organo. Il repertorio presentato è incentrato sulla figura di Maria, tema suggerito e fortemente voluto dal Rev. Parroco Don Filippo Pirondini. Si potranno ascoltare musiche di Monteverdi, Cavazzoni, Haendel, Mercadante, Bellini e Dubois.

Francesca Caligaris, nella prima parte della sua carriera, si è dedicata allo studio del repertorio operistico debuttando i ruoli di: Mimì nella 'Bohème' di Puccini, Fiordiligi nel 'Così fan tutte', Susanna ne 'Le nozze di Figaro' e Donna Elvira nel 'Don Giovanni' di W.A. Mozart, Alice nel 'Falstaff' e Flora/Annina ne 'La Traviata' di Verdi, Lola nella 'Cavalleria Rusticana' di Pietro Mascagni, Kate Pinkerton nella 'Madama Butterfly' di Puccini. Ha poi proseguito nello studio del repertorio della musica antica debuttando come Giunone nel 'Ritorno di Ulisse in Patria' e come una ingrata ne 'Il ballo delle ingrate' di Monteverdi, sotto la direzione del Maestro Alfonso Fedi.

Ma è nella musica da camera che Francesca trova maggior riscontro rispetto alla propria sensibilità musicale, esibendosi in ambito nazionale e internazionale (Giappone, Austria e Germania), con piccoli ensemble o in duo con il pianoforte. In duo con la pianista Ilaria Baldaccini, si è fatta portavoce della cultura cameristica italiana ed europea nel mondo, riscuotendo un discreto successo durante una tournée cameristica in Giappone, organizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo e in seguito esibendosi presso l’Istituto Italiano di Cultura a Vienna.

Giorgio Revelli ha compiuto gli studi musicali al Conservatoire National de Région di Nizza (Francia) nella classe d'organo di René Saorgin; ha studiato clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di Musica Antica dello stesso Conservatorio, e pianoforte con Elzbieta Glabowna.E’ titola re del DE de Musique come professore d’organo ottenuto presso l’ISDAT di Toulouse in Francia. Dal 2010 è Direttore Artistico del Festival Internazionale Organo 'Serate organistiche Leonardiane' della Concattedrale S. Maurizio de Imperia, del Festival Internazionale di Musica Classica 'Frequenze 20.0' Da anni Giorgio Revelli è ospite di prestigiosi festival e iniziative musicali internazionali in Italia, in tutta Europa, Sud America, Canada e Stati Uniti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione delle Confraternite e della Parrocchia di Taggia e grazie alla sensibilità dell’Ufficio Cultura del Comune di Taggia".

Ecco gli appuntamenti successivi:

Domenica 15 Dicembre 2024

Oratorio dei Santi Fabiano e Sebastiano in Taggia

Ore 16,30: Concerto dedicato all’inaugurazione del Presepe Solidale della Confraternita

Ore 17,30: Fiaccolata per le vie del borgo per conoscere il nostro centro storico

Ore 18,15: Ritorno alla Chiesa di San Sebastiano e Fabiano.

Inaugurazione del PRESEPIO SOLIDALE, e Raccolta di generi alimentari e beni di prima necessità. I Beni raccolti verranno poi consegnati dopo la data del 6 Gennaio 2025 per la successiva distribuzione.

Venerdì 3 Gennaio 2025 – ore 21

Parrocchiale di San Giuseppe ed Antonio di Arma di Taggia

Concerto di musica classica