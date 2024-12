Ronin campione d'inverno del campionato provinciale di Calcio a 7

E' la Ronin il campione d'inverno del campionato provinciale di Calcio a 7. La formazione imperiese grazie alla netta vittoria per 5-0 ( tripletta del capocannoniere Filiberto e reti di Yalcin e Barrueta ) sui frontalieri dei Desperados Fc, conferma il primato e il vantaggio sulle inseguitrici Satus e Ac Sanremo. I granata sanremaschi hanno faticato le fatidiche 7 camicie per aver ragione per 4 a 3 del Delo Team in una partita molto equilibrata e risolta dal vice-capocannoniere Gambello a pochi minuti dal termine.

Altra gara molto equilibrata è stata quella tra gli Herta Vernello e il Real LaMarmora, che ha visto i giovani azzurri soccombere ancora una volta negli ultimi istanti di gioco per 3-2. Le gare che hanno visto coinvolte la Satus e la Us Poggese sono state rinviate a lunedì 16 per richiesta del jolly da parte delle due squadre. Lunedì prossimo ci sarà la prima giornata di ritorno e poi spazio ai recuperi delle gare del girone di andata prima della pausa natalizia che è concomitante con l'apertura del mercato invernale. In questa fase ogni squadra può sostituire ( senza presentare certificato medico ) un massimo di 4 giocatori e vi è la possibilità di scambio di giocatori tra le società partecipanti al torneo.

La classifica :

Ronin 25

Ac Sanremo 22

Satus* 19

FF Zurrigo** 13

Us Poggese* 10

F.lli Diurno* 9

Herta Vernello** 7

Desperados Fc* 6

Delo Team* 5

Real LaMarmora 0

Le prime posizioni della classifica dei capocannonieri:

Filiberto (Ronin) 13

Gambello (Ac Sanremo) 10

Cuneo (Poggese) 8

Yalcin (Ronin) 8

Cutellè (Satus) 8

Virga (Satus) 7

Comparato (Us Poggese) 6