Con il Natale alle porte, la stagione invernale prende il via da Sporting Vip

La stagione invernale prende il via da Sporting Vip.

Nei negozi di Imperia, Bordighera, Ventimiglia, Sanremo e Vallecrosia, l'atmosfera è già quella giusta per gli appassionati di sport sulla neve. E’ possibile acquistare, già a prezzi scontati, le ultime novità delle migliori marche, come Nordica, Volkl, Salomon, Rossignol, Tecnica, per rinnovare al meglio la propria attrezzatura per la neve. Dagli sci alle tavole da snowboard, dagli accessori più tecnici all’abbigliamento più idoneo per affrontare in sicurezza e comfort le discese innevate.

Nel Ponente Ligure, Sporting Vip è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport invernali, perché oltre a un vasto assortimento , l'azienda offre un servizio di manutenzione accurato per sci e snowboard, garantendo la massima performance degli attrezzi grazie a macchinari all'avanguardia. Dove è possibile affidare la cura della propria attrezzatura invernale a esperti del settore, per prepararsi a vivere un'esperienza indimenticabile sulla neve

Per chi desidera un Natale sportivo, Sporting Vip è molto più di un semplice negozio di articoli sportivi. Oltre a offrire un'ampia gamma di prodotti per gli sport invernali, l'azienda fornisce articoli e servizi personalizzati per varie discipline:

Nel TENNIS: Oltre ai migliori marchi, Sporting Vip offre servizi per la messa a punto delle racchette da tennis, dall’incordatura al bilanciamento personalizzato, alla sostituzione dei grip e degli overgrip.

Nel RUNNING: Con marchi rinomati come Asics, Mizuno, Hoka, Brooks e altri ancora, Sporting Vip offre consulenze per poter scegliere le calzature più adatte alle proprie caratteristiche personali, considerando peso, passo e problematiche di pronazione e supinazione.

Nel CALCIO: Con un’ampia gamma di prodotti delle migliori marche, Sporting Vip offre un servizio di personalizzazione del materiale tessile per le società sportive..

Nel TREKKING e ARRAMPICATA: Grazie alla collaborazione con la Megalab, l’associazione sportiva di arrampicata, ubicata con la propria palestra di arrampicata accanto all’outlet Sporting Vip di Vallecrosia.

E in tanti altri sport: Dal volley al basket, dai roller (pattini in linea) al tennis tavolo, e molto altro ancora.

Per un Natale e una stagioni invernale all'insegna dello sport, rivolgiti ai negozi Sporting Vip e scopri tutte le novità!



IMPERIA; Via de Sonnaz 75; Tel 0183 29 50 50

SANREMO, Via De Benedetti 16, Tel 0184 99 66 53

BORDIGHERA, Via Vittorio Emanuele II, 279, Tel 0184 26 07 30

VALLECROSIA, Via Roma, 55/69, Tel 0184 254632

VENTIMIGLIA, Via Roma, 7, Tel 0184 351922