Sanremo, da venerdì a domenica il 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo

Si terrà da venerdì 6 a domenica 8 dicembre nelle acque della Città dei Fiori, dove le barche della classe Optimist daranno vita a una competizione emozionante con la partecipazione di equipaggi provenienti da Svizzera, Francia, Monaco e Italia. Questo evento annuale è un appuntamento imperdibile che ha sempre visto i giovani come protagonisti, e quest’anno circa 90 partecipanti si sfideranno nelle categorie Cadetti (nati nel 2014-2015) e Juniores (nati nel 2009-2013).

Un ulteriore riconoscimento sarà il Trofeo Dino Minaglia, un premio dedicato alla memoria di un grande socio dello Yacht Club Sanremo che ha sempre sostenuto l’attività giovanile. Questo trofeo sarà assegnato al miglior Club tra gli Juniores, in base alla classifica dei tre migliori equipaggi di ciascun sodalizio.

Il programma prevede che la prima partenza avvenga venerdì 6 dicembre alle 11.55, con un totale di nove regate (tre al giorno) e uno scarto dopo la quarta prova completata.

Il sabato del 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo sarà caratterizzato da grande attesa e trepidazione per la consegna dei premi a sorteggio riservati a tutti i partecipanti presenti. Al termine delle regate, i giovani velisti potranno gustarsi una deliziosa cioccolata calda, un momento di ristoro e celebrazione per il loro impegno e la passione dimostrata durante l’evento. Sarà un’occasione speciale per condividere l’entusiasmo della competizione in un’atmosfera di festa e amicizia.

L’evento è reso possibile grazie al prezioso sostegno del Comune di Sanremo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 8 dicembre, presso la sede dello Yacht Club Sanremo.

Lo Yacht Club Sanremo si prepara ad affrontare un 2025 altrettanto promettente, continuando ad essere un punto di riferimento per il mondo della vela internazionale.