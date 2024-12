Ottima prova degli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia nella Coppa Italia 2024 di Ju Jitsu

Nello scorso week end, presso il "PalaDiamante" di Bolzaneto (Genova) si è svolta l' importante competizione "Coppa Italia 2024" di Ju Jitsu. Alla gara hanno partecipato numerosissimi agonisti provenienti da ogni parte d' Italia ed il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. è stato presente con cinque atleti che hanno gareggiato nella specialità del Fighting System.

Ottima la loro condotta che ha portato al loro Club una medaglia d' oro con Mattia Salvi e quattro medaglie d' argento con Elisa Antellini, Maya Benvenuto, Mattia Cicala e Vittoria Nigro.

Da segnalare, tra gli altri, il comportamento positivo di Vittoria Nigro che non si è lasciata intimorire, benchè fosse alla sua prima gara, iniziando il suo cammino di agonista con una bellissima medaglia d' argento.

Il Maestro Andrea Molinari si complimenta con i suoi atleti per i notevoli risultati conseguiti nel 2024, auspicando altrettanti risultati positivi anche per il 2025.