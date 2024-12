Al via nel prossimo fine settimana la sere di mercatini organizzati dall'Anffas a Sanremo e Taggia

Anffas Onlus Sanremo, da sempre impegnata nel supporto alle persone con disabilità, organizza quest’anno un’iniziativa speciale: i mercatini di Natale solidali.

In esposizione ci saranno splendide decorazioni e oggetti natalizi realizzati a mano dagli utenti del centro diurno durante i Laboratori Creativi dell’associazione.

Gli oggetti, frutto di mesi di lavoro e dedizione, testimoniano il talento e la passione dei partecipanti, che hanno trasformato materiali semplici in autentici capolavori artigianali. I mercatini non solo offrono un’occasione per scegliere regali originali, ma rappresentano anche un’opportunità per sostenere una causa importante: tutte le offerte raccolte saranno utilizzate per finanziare progetti educativi e attività di socializzazione del centro diurno Anffas Sanremo. Gli orari sono fissati dalle 10:30 alle 12 e sotto date e location:

● Giovedì 5, 12 e 19 dicembre 2024 presso il centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di

Taggia,

● Lunedì 9, 16 e 23 dicembre 2024 presso il centro commerciale Carrefour Iper di Taggia

● Martedì 10, 17 e 24 dicembre 2024 presso il supermercato Coop alla foce di Sanremo

(all’esterno).

Si potrà così contribuire a rendere il Natale più inclusivo e solidale. Un piccolo gesto può fare una grande differenza.