Olivicoltura, la provincia autorizza il deposito della sansa nell’impianto di compostaggio a Bussana

La Provincia ha autorizzato sino al 28 febbraio 2025 il deposito della sansa all’interno di un’area apposita presso l’impianto di compostaggio a Sanremo, nella frazione di Bussana in località Ciuvin, gestito dalla Beusi Srl di Taggia.

Il provvedimento, che autorizza il deposito per il tempo strettamente necessario per superare l’emergenza, arriva al termine di varie riunioni tra le parti interessate, per risolvere una grave criticità dell’intera filiera olivicola-olearia: la mancanza sul territorio provinciale di un soggetto che ritira la sansa vergine, sottoprodotto derivante dall’attività dei frantoi.

Il Presidente Claudio Scajola, che si è prodigato a trovare una soluzione al problema, dice: "Abbiamo agito con un intervento veloce e risolutore. Sino al 28 febbraio 2025 abbiamo autorizzato il deposito della sansa nell’impianto a Sanremo. In questo modo riusciamo a sbloccare una situazione che mette in seria difficoltà l’intera filiera olivicola-olearia".