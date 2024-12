Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 2 a domenica 8 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 2 DICEMBRE



SANREMO



15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

IMPERIA



17.45. ‘A testa alta contro le mafie, in memoria di Dodò’: incontro con interventi di Francesca e Giovanni Gabriele, i genitori di Domenico. il bambino vittima innocente della ndrangheta, e Rocco Mangiardi, l’imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare il ricatto dei mafiosi. Evento a cura di ‘Libera Imperia’. Biblioteca delle Sorelle Clarisse, via Santa Chiara 3, ingresso libero

BORDIGHERA

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MONACO



20.00. ‘Omaggio a Sinatra’: concerto lirico del tenore Vittorio Grigolo diretto da Demo Morselli. Opéra de Monte-Carlo (info e prenotazioni a questo link)



NICE



10.00-18.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (ultimo giorno della 27ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle (più info)



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)

12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MARTEDI’ 3 DICEMBRE



SANREMO

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

VENTIMIGLIA



10.00. ‘Orientamento, lavoro, politiche attive di inclusione sociale: parliamone in occasione della Giornata Internazionale Diritti della Persona con disabilità’: convegno con la partecipazione di numerosi relatori. Sala consigliare del Comune (locandina con il programma)

VALLECROSIA

17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud, fino al 14 dicembre (martedì, giovedì e sabato)

BORDIGHERA

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MONACO



18.00. ‘Marcia della Pace’: marcia simbolica volta a sottolineare il ruolo dello sport nell'educazione delle giovani generazioni e nella promozione di una cultura di pace. Partenza da Place du Palais (più info)



20.30. ‘Voltarelli canta Modugno': concerto di Peppe Voltarelli, cantautore e vincitore di tre Targhe Tenco. Con i professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Espace Léo Ferré



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE



SANREMO

14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

BORDIGHERA

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MONACO



17.00. ‘Shh! Una mela’: spettacolo teatrale con Laurent Bastide. Théâtre Princesse Grace (più info)



18.00. ‘Lasciami volare sulle ali della bellezza’: incontro sulla bellezza nei suoi vari aspetti con Giuliana Poli, Raluca Vatavu, Francesco Boccia, Ettore Marinelli e con l'intervento in video di Anna Fendi. Evento a cura de ‘La Dante Alighieri’ del Principato di Monaco. Auditorium Rainier III, ingresso libero (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)





GIOVEDI’ 5 DICEMBRE



SANREMO



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-17.00. Seminario di difesa personale tenuto dalla campionessa italiana di kick boxing Giulia Grossi. Evento a cura dello Zonta club di Sanremo. Villa Ormond

15.00-19.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

15.00. Concerto dell’Orchestra InCanto, il concorso corale dedicato alle scuole primarie della provincia di Imperia promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Dirige il M° Massimo Merone. Presidente di giuria Tullio Visioli. Teatro Centrale

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



16.30. Per il ciclo di incontri su ‘Genealogie, emblemi e modelli sociali’ promosso dall’Accademia della Pigna, presentazione del ‘Glossario di Metapolitica. Il lessico della tradizione e della modernità’, sorta di enciclopedia con voci monografiche curate da specialisti dei vari settori. Intervento dei professori Sergio Castellino e Marco Innocenti. Museo Civico, piazza Nota, ingresso libero



17.30. Inaugurazione mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla



IMPERIA



9.30-12.00.‘Metti la Sicurezza al Volante’: incontro formativo di aggiornamento e prevenzione rivolto agli Over65. Evento organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sala convegni del Museo dell'Olivo della Fratelli Carli in via Garessio 13, ingresso libero

21.00. ‘Non so se tu sai che lo so’: spettacolo teatrale di David Conati con Giorgia Würth, Eugenio Gradabosco, Cristina Sarti, Giorgio Caprile, Marianna De Micheli. Teatro delle Opere parrocchiali di Via Verdi (15 euro), info e prenotazioni 366 2268159



VALLECROSIA

17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud, fino al 14 dicembre (martedì, giovedì e sabato)

BORDIGHERA

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)





VENERDI’ 6 DICEMBRE



SANREMO



10.00-19.00. ‘Health & Food Festival’: conferenze, show cooking, degustazioni di olio e vini, presentazioni di libri, intrattenimento per bambini e pause gastronomiche. Villa Nobel, fino all’8 dicembre (consultare il programma a questo link)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio antistante la città, fino all’8 dicembre (più info)



14.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

16.00-21.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

16.00. Per l’Unitre, conferenza sul tema ‘Marelli, l’imprenditore inatteso, l’anticipatore’ del Prof. MARIO Magagnino, docente di Comunicazione d’impresa all’università di Verona e Presidente dell’Osservatorio Monografie di Imprese. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2

17.30. Inaugurazione mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla



20.30. Presentazione corso base per apicoltori principianti in programma dal 6 dicembre al 29 marzo con 5 lezioni teoriche e 2 lezioni pratiche in apiario. Apiliguria Imperia, presso Florcoop in località Regione Periane 248, info 339 3221615



21.00. ‘Alla ricerca dell’uomo ragno’: spettacolo di Mauro Repetto, ex degli 883. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



17.00. ‘Intelligenza artificiale: una preziosa risorsa per una didattica inclusica’: conferenza di Susanna Stillano, storica del teatro. A cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Aula Magna del Liceo artistico ‘Amoretti’, ingresso libero

20.30. Presentazione del libro ‘Una Notte lunga 40 anni’: 40 anni di ricordi nel nome di Stefano Furlan. A cura dell’Associazione Stefano Presente. Bar Dolce Amaro, Via XXV Aprile 128



20.30. ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioacchino Rossini: melodramma buffo in due atti su libretto di Cesare Sterbini. Regia di Alessandro Brachetti. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Turin da muta si racconta’: spettacolo teatrale di e con Matteo Oliva. Accompagnamento musicale di Luca Oliva. Luci e audio di Anna Oliva e Silvia Bregliano. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513

VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



10.00-18.00. Villaggio di Natale con mercatino a tema, gonfiabili e animazione per bambini, a cura dell’associazione Fiori Eventi. Piazza Erio Tripodi



OSPEDALETTI



21.00. ‘A teatro con Edmund Kean’: spettacolo con adattamento teatrale di Alfonso Gueli con Gioacchino Logico e la partecipazione straordinaria di Pino Rovida al pianoforte. Prologo di Cesare Melchiori. Sala teatro de ‘La Piccola’



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico, fino all’8 dicembre

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



TAGGIA



9.00. Passeggiando con Babbo Natale e I'Elfo: il Gruppo ‘Levà c'è’ con Babbo Natale e l'Elfo regaleranno sorrisi e caramelle a tutti i bambini che incontreranno. Via San Francesco a Levà



SANTO STEFANO AL MARE

9.00. Mercatini di Natale nelle vie e piazze del centro storico, fino all’8 dicembre

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per la rassegna ‘D’Autunno… l’Albero’, ‘Don Chisciotte el Ingenioso Hidalgo’ di Francesco Mancini con Sandro Battaglino, Alessio Dalmazzone. Regia di Edoardo Ribatto. A cura di Libera Compagnia Teatro Sacco (15 euro). Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



16.00. Accensione dell'Albero di Natale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina. Museo Civico



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.30. ‘Uomini soli! Il ruolo del padre dalla coppia alla separazione’: incontro a cura di ACEB con relatori: Dott.ssa Monica Borgogno psicologa, psicoterapeuta e Dott.ssa Cristina Di Maio psicologa (iscrizione 10 euro). Centro Polivalente Giovanni Falcone, info 345 8517448



PIETRABRUNA

18.30. Presentazione del libro ‘La Liguria in cucina’ di Renata Briano + aperitivo offerto (h 19.30) + ‘A Cena con Renata Briano’ (h 20.30). Ristorante ‘La Pignatta d’Oro’ di Torre Paponi, info e prenotazioni al +39 338 3 288 288



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per la rassegna ‘D’Autunno Francesco 2024’, momento di poesia con presentazione di ‘Nell’orto chiuso’ di Giuliano Raimondo, Marco Saya Edizioni. Interviene l’editore, presente l’autore. Intermezzi musicali a cura di Marco Balbo. ‘U Bastu’, centro storico San Biagio, ingresso libero



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)

19.00. Incontro sulla scienza al femminile con il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi dal titolo ‘Il Genio delle Donne’. Evento a cura del gruppo Marzocco, in collaborazione con la Dante Alighieri Principato di Monaco. Sala C dell’Auditorium Rainier III, ingresso libero (più info)



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



12.00-21.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





SABATO 7 DICEMBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



10.00-19.00. ‘Health & Food Festival’: conferenze, show cooking, degustazioni di olio e vini, presentazioni di libri, intrattenimento per bambini e pause gastronomiche. Villa Nobel, fino all’8 dicembre (consultare il programma a questo link)

10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni (h 10/13-15/18) + alle 16 00, incontro con le curatrici Elisabetta Bertolotti, Barbora Borsotto, Raffaella Podreider. Presentozione dei libri ‘Rosa Genoni la moda come impegno sociale’ di E. Bertolotti & ‘Stile italiano da Rosa Genoni a Daphne’ di E. Bertolotti. B. Borsotto, R. Podreider. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (più info)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-18.00. ‘Relax & Dono’: prepara il tuo Natale con un momento di puro relax e scegli un dono speciale per i tuoi cari con disponibilità di buoni regalo. Centro Olistico La Via Nella Natura, Corso Orazio Raimondo 91, prenotazione obbligatoria al 320 2921392 (Maria Giovanna)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

11.55. 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio antistante la città, fino all’8 dicembre (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.00-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h 15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



16.00. Visita guidata al Fondo Rubino della Biblioteca Civica (ingresso libero su prenotazione 0184 580720)

16.00. ‘Festeggiamo insieme l’arrivo del Natale!’: Spettacolo Orbit/Parola Bianca + concerto ‘Christmas Dreams’ del Coro ‘Coccole d’armonia’ + Accensione ‘Luci e Albero di Natale’ + Lancio palloncini + Zucchero filato e face painting per tutti i bimbi + spettacolo luminoso itinerante Cristal Whings. Piazza Borea d’Olmo



20.00. Per la rassegna ‘Un Villaggio da Gustare’, ‘I Sapori della tradizione’ del Natale nel Mondo. Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215



20.30. Spettacolo del mnemonista Vanni De Luca, che ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita. Ristorante Biribissi del Casinò (su invito)



21.00. Giove in opposizione: osservazione del più grande pianeta del sistema solare nelle notti di migliore visibilità dell'anno. Frazione San Romolo, partecipazione ad offerta libera., prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



21.15. ‘Celtic dream’: concerto con canzoni e danze della tradizione irlandese scozzese e inglese. Voci, arpa celtica, mountain dulcimer, chitarra… per un’ atmosfera festosa e onirica. Teatro dell’Attrito, prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

17.00-19.00. ‘Mostriamoci’: mostra fotografica collettiva a cura dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud, fino al 14 dicembre (martedì, giovedì e sabato)

20.45. Concerto del Coro Troubar Clair 'Ex in terra pax': serata per vivere lo spirito della pace natalizia attraverso la musica e una riflessione finale sulla povertà del territorio alla vigilia dell'Immacolata Concezione. Chiesa parrocchiale di San Rocco, partecipazione libera

BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico, fino all’8 dicembre



9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, Corso di guida E-MTB livello base con Istruttori F.C.I. A cura di Supernatural. Info +39 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre

21.00. Per il 39° Inverno Musicale, Concerto di Natale al Palazzo del Parco (ingresso a pagamento)



TAGGIA ARMA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: fiera promozionale a cura del Centro Integrato di Via 'CIV II Piano’. Via Queirolo ad Arma



9.00. Passeggiando con Babbo Natale e I'Elfo il Gruppo ‘Leva c'è’ con Babbo Natale e l'Elfo regaleranno sorrisi e caramelle a tutti i bambini che incontreranno. Via San Francesco a Levà



16.30. Per la Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, Angelo Giudici presenta Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi autrici del libro ‘La ragazza del bergamotto’. Villa Boselli, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE

9.00. Mercatini di Natale nelle vie e piazze del centro storico, fino all’8 dicembre

DIANO MARINA



10.00. Bio-passeggiata sulla spiaggia: imparando a conoscere il mare passeggiando sulla spiaggia con la guida degli esperti dell'Associazione InfoRmare. Ritrovo al Box n. 9 del Porto turistico



16.00. Per le ‘Giornate Culturali’ organizzate dalla ‘Communitas Diani’, conferenza della dott.ssa Silvia Bottaro, su ‘Lazzaro De Maestri, un pittore dell’ottocento dimenticato in Liguria, e la sua opera perduta a Diano Marina. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



16.00 & 18.00. Concerto di Natale della Banda Musicale Città di Diano Marina in Piazza Martiri della Libertà (h 16) + accensione delle luminarie natalizie che trasformeranno la città in uno scenario fiabesco (h 18)



17.00. Inaugurazione mostra ‘Infinitely delicate landscapes’ di Giacomo Costa. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino, Collezionismo, Hobbisti & Opere d'Ingegno con simpatiche sorprese per tutta la famiglia e un po' di solidarietà natalizia con Frittelle di Mele e Cioccolata. Piazza Torre, anche domani

ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: un intero fine settimana per scoprire da vicino oliveti, frantoi e il lavoro delle aziende olivicole. Evento a cura di ‘Agenzia In Liguria’ e Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP. Anche domani (per conoscere le aziende aderenti cliccare questo link)



BADALUCCO

10.30-19.00. Inaugurazione mostra mercato di artigianato artistico con musica swing di F.Bruccoleri e C.Trabuio che accompagnerà gli artigiani (intreccio, legno, argilla, pittura) nella creazione di un opera collettiva. Up Arte in piazza duomo, fino al 22 dicembre (giovedì,venerdì e sabato h 10.30/13-15/19)



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena da ‘La Corte Compagnia Teatrale’ (SP) dal titolo ‘Le Modiste del ’43’ (spettacolo vincitore del Premio FITA 2023). Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)



DOLCEACQUA



9.00. Christmas Market: mercatino di Natale con canti di Natale accompagnati all’arpa celtica con ‘Elena, l’elfo cantastorie’ + Laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie. Piazza Mauro



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio, info e prenotazioni a questo link



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Il Salvini delle belle arti’ di e con Pino Petruzzelli e con Giorgia Brusco (voce narrante), Giovanni Sardo (violino), Simone Mazzone (chitarra), Intervento storico di Francesco Vatteone. Direzione artistica di Eugenio Ripepi (15 euro). Teatro Salvini (più info)



PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per la rassegna ‘D’Autunno Francesco 2024’, presentazione del libro ‘Scrivere il paesaggio. Cinque studi su Francesco Biamonti’ di Bruno Mellarini, Mimesis Edizioni. Introduce Mauro Bico, sarà presente l’autore. Centro polivalente Le Rose, ingresso libero



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)

MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



20.00. ‘Ballo di Natale’: notte di stravaganza senza pari con la partecipazione di musicisti e celebrità di fama mondiale ad artisti accattivanti + banchetto preparato dai migliori chef di Monaco. Hotel de Paris Monte-Carlo, info +33 6 08 581674



NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-23.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 8 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00-19.00. ‘Health & Food Festival’ (ultimo giorno): conferenze, show cooking, degustazioni di olio e vini, presentazioni di libri, intrattenimento per bambini e pause gastronomiche. Villa Nobel (consultare il programma a questo link)



10.00-18.00. Mostra ‘Da Rosa Genoni ad oggi, moda e impegno sociale’ con abiti storici, oggetti e disegni. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 6 gennaio (h 10/13-15/18)

10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)



11.55. 40° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio antistante la città, fino all’8 dicembre (più info)



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Il Torneo dei Giganti, Sanremo 1930 - Il torneo nel contesto storico, cosa rappresentavano le partite giocate e i risvolti sulla società e nel futuro degli scacchi’: conferenza del dottor Enrico Cecchelli. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito (info e iscrizioni)



16.00-18.30. ‘Chakra Meditation Dance: danza meditativa sui Chakra in un viaggio trasformativo attraverso la consapevolezza e il movimento (33 euro a persona, 55 euro a coppia). Centro Città, prenotazioni al +39 320 292 1392 (Maria Giovanna)

17.00. Nell'ambito della Rassegna Concertistica ‘Un Palco a Palazzo’, ‘Tango Apasionado’: concerto del Duo Gardel formato da Gianluca Campi (fisarmonica) e Claudio Cozzani (pianoforte). Salone di Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info 339 2663150



VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta, info +39 3357100958



VALLECROSIA



15.00-19.00. Villaggio di Natale con gonfiabili, musica, giochi, regali e l’incontro con Babbo Natale. Oratorio salesiano Don Bosco



17.00. Concerto ‘Musical e Natale’ con duo vocale Veronica Ioppolo e Marco Galli, a cura della scuola di musica Pergolesi. Sala Polivalente, ingresso libero



BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatini di Natale nel Centro storico



9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’: escursione guidata E-MTB Melosa - Bordighera (con trasferimento navetta) - livello intermedio con guide certificate L.R. Piemonte 33/2001. A cura di Supernatural, info +39 392 9097560 (Stefano Scialli)

9.00-18.00. Presepi int’i Carugi a Borghetto San Nicolò, fino al 12 gennaio



9.30-12.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, E-Bike escursione in strada Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera. A cura di Discover Riviera, info +39 393 2477637 (Gioele Morreale)

15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.30. Accensione dell’albero di Natale nel Giardini del Palazzo del Parco con sorpresa natalizia

21.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro... e di Umorismo’, spettacolo teatrale dal titolo ‘Oliva Denaro’ con protagonista Ambra Angiolini, diretto da Giorgio Gallione, tratto dal libro di Viola Ardone. Teatro Golzi del Palazzo del Parco, info 0184 544633 (info e acquisto biglietti a questo link)



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera storica di Santa Lucia, tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia. Presso l'area dell'ex mercato coperto, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini



9.00-19.00. 50° anniversario Judo Club Sakura Arma di Taggia: manifestazione sportiva con la partecipazione di tutti gli atleti (e ex atleti) e gli agonisti di Juao e di Ju-Jutsu per celebrare il 50° anniversario della sua costituzione. Palestra Ruffini a Taggia



15.15. 2ª Rassegna di Teatro Parrocchiale ‘Angelo Lo Faro’: premiazione e spettacolo finale a cura degli allievi del 'Teatro dialettale’. Teatro Parrocchiale ad Arma, ingresso ad offerta libera



16.15. ‘Frequenze: Voci del territorio i concerti dell'Avvento’: concerto musicale dedicato all'Avvento nella Basilica della Madonna Miracolosa Parrocchia S.5. Giacomo e Filippo



SANTO STEFANO AL MARE

9.00. Mercatini di Natale nelle vie e piazze del centro storico, fino all’8 dicembre



SAN LORENZO AL MARE



15.00. Festa e consegna panettoni ai cittadini ultraottantenni e regalini per i bimbi, cioccolata e vin brule per tutti



DIANO MARINA



17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa e processione nelle vie del borgo



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-19.00. ‘Aspettando il Natale’: Mercatino, Collezionismo, Hobbisti & Opere d'Ingegno con simpatiche sorprese per tutta la famiglia e un po' di solidarietà natalizia con Frittelle di Mele e Cioccolata + musica dal vivo con Paolo Bianco. Piazza Torre



ENTROTERRA



9.00. ‘OrgOlio Liguria weekend’: un intero fine settimana per scoprire da vicino oliveti, frantoi e il lavoro delle aziende olivicole. Evento a cura di ‘Agenzia In Liguria’ e Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP (per conoscere le aziende aderenti cliccare questo link)

CAMPOROSSO



21.00. Per ‘Risate sotto l’Albero con BergallaAndAmici’, ‘Intratteni…mente’: stand-up commedy, mentalismo e magia di e con Carlo Cicala (15 euro). Sala Tigli al centro G. Falcone



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

10.00. ‘Carpasio il Paese Degli Elfi’ (2ª edizione): Giochi e laboratori per tutta la giornata + Servizio Bar e Ristorante + Mercatini dell'artigianato + mostra presepi apertura museo della lavanda + cioccolata calda + trucca bambini + laboratori per bambini + Angolo shooting fotografico natalizio + Banda musicale + Spettacolo del Mago + alle ore 16.30 premiazione per la caccia agli Elfi

CERVO



10.00. Trail del Ciapà: gara di trail running che si svolge principalmente sul territorio comunale di Cervo, ma che si estende anche nell’entroterra, su sentieri e sterrate di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi (più info)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

PORNASSIO

10.00. ‘I Presepi nel Borgo di Ottano’: numerose rappresentazioni della Natività realizzate dagli abitanti e bambini con ambientazioni sia classiche che innovative, utilizzando materiali di diversa natura con un occhio particolare verso quelli di riciclo. Vie della Frazione di Ottano. Una mappa installata nella piazza del borgo agevolerà la visita alle persone. Fino al 7 gennaio (a cura dell'Associazione Nova Kronos)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Noël à Cannes: tradizionale Villaggio di Natale arricchito di nuovi eventi + pista di pattinaggio sulle Allées de la Liberté + luminarie e i festeggiamenti in programma a La Bocca e République, fino al 5 gennaio (più info)



MENTON



10.00. Natale a Mentone: spettacoli, giostre, laboratori e animazioni di strada. Luoghi vari, fino al 5 gennaio (il programma a questo link)



MONACO



11.00. ‘Villaggio di Natale - Pan di zenzero e prelibatezze natalizie’: 21 bancarelle servono deliziosi spuntini caldi e 24 graziosi chalet vendono ogni genere di regalo stagionale + giostre e attrazioni, tra cui la ruota panoramica, il giro dell'albero di Natale, la giostra, lo slittino, la slitta di Babbo Natale e una giostra natalizia per i più piccoli. Novità di quest'anno anche un divertente percorso natalizio. Quai Albert Ier, fino al 5 gennaio (più info)



18.00. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Vilde Frang, Violino, Lawrence PoweR, Viola. In programma brani di Britten, Respighi E Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-20.00. Natale a Nizza: attività, chalet artigianali, idee regalo, desideri gourmet, spettacoli. Luighi vari, fino al 1 gennaio (il programma a questo link)



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



14.00-23.00. Luna Park al Palais des Expositions fino al 5 gennaio (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate