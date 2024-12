Serie D, VolleyTeam ArmaTaggia Corradini Home batte la Nuova Lega Sanremo

Serata da incorniciare per le ragazze del VolleyTeam ArmaTaggia Corradini Home quella di sabato sera in trasferta sul campo della Nuova Lega Sanremo.

Un match come sempre molto sentito da parte delle due formazioni dentro e fuori dal campo dove le tifoserie fanno sentire la loro presenza. Fischietto della serata l’ottimo Francesco Rovere che, nonostante qualche sbavatura, ha saputo tenere in mano la partita.

Inizio da film horror per le ragazze della coppia Ferrari/Ravoncoli che si trovano subito sotto per 2-0, in due set non giocati praticamente e con una Nuova Lega Sanremo molto attenta e cinica. La svolta arriva al 3 set. Un cambio di campo dove le ragazze e i coach si sono guardati negli occhi, con poche parole, o si gioca o si va a casa.

Un set, il terzo, tiratissimo, giocato punto su punto e vinto ai vantaggi per 26-28 e si ritorna in partita. Quarto set decisamente in crescendo per il Corradini Home che pareggia il conto dei set vincendo per 22-25. Accusa il colpo la Nuova Lega Sanremo, che si ritrova da un possibile 3-0 a un possibile 2-3. Il tie break è giocato splendidamente dal Corradini Home che imprime subito il giusto ritmo concedendo solo tre punti alle avversarie tra cui due battute sbagliate. Risultato finale 3-15.

Grande soddisfazione in casa Tabiese per un risultato importante, anche per come è arrivato, due punti guadagnati e 5° posto in classifica. Le ragazze scese in campo sono Eleonora Sammassimo, Arianna Boni, Alice Cataldo, Gaia Cremaschi, Sara Stanghellini, Cecilia Forti, Giulia Fragnan, Giada Leoni, Iris Suppa, Giulia Bonadonna, Caterina Ferrari ed Elena Del Torto.