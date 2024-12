La Polisportiva Vallecrosia Academy ospita i campionati italiani di padel Fitpra. Andrà, infatti, in scena oggi, il 1° dicembre, allo 'Zaccari' in via Braie a Camporosso il torneo Tpra League 24, fascia expert level doppio misto.

Si terrà, perciò, la fase 1 delle qualificazioni regionali riservate a tesserati ago e non ago, quarta e quinta fascia.

"Vi aspettiamo numerosi" - dicono gli organizzatori.