Stagione influenzale, Mela (Asl1): "Epidemia già in corso"

"L’epidemia influenzale è già in corso, anche se per ora i casi sono leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo lo scorso anno”, dice Marco Mela, direttore igiene pubblica Asl1. Il picco, previsto per metà dicembre, è ancora lontano: "Ora l’incidenza è di 5 casi ogni mille persone per settimana, a fine anno di solito i casi triplicano arrivando a 15 o 20 su mille”.

I sintomi sono i soliti: “Febbre elevata, un sintomo respiratorio che può essere tosse, raffreddore o mal di gola e un sintomo di malessere generale, come mal di testa”. In caso di contagio: “Non esistono farmaci specifici contro l’influenza. Si possono assumere antipiretici o antidolorifici e per evitare di trasmettere il virus è bene rimanere a casa fino a quando si ha la febbre", consiglia il medico.

La prima raccomandazione è quella di vaccinarsi, un invito rivolto soprattutto “alle persone anziane che rischiano complicanze”. “L’Asl 1 ha comprato circa 48 mila dosi, distribuite ad ambulatori, farmacie territoriali, medici di famiglia e pediatri”. La campagna vaccinale proseguirà per tutto il mese di dicembre: “Ad oggi sono state somministrate più di ventimila dosi, ma le richieste continuano ad arrivarci, rispetto allo scorso anno le dosi somministrate sono maggiori”, sottolinea Mela.

I vaccini sono differenziati in base all’età: “Lo spray nasale per i bambini, quello standard per gli adulti, quello adiuvato per le persone tra i 60 e gli 80 anni, mentre per gli over 80 abbiamo un vaccino potenziato”. Il vaccino è gratuito per gli over 60, per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, per chi soffre di malattie croniche o per lavora in servizi di pubblico interesse. “Si può prenotare dal cup, tramite l’app prenoto vaccino, nelle farmacie, medici di famiglia e pediatri”.