Scuola: stage in corso a Dublino per un nutrito gruppo di studenti dell'Istituto 'C. Colombo' di Sanremo (Foto)

L’esperienza di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) all’estero, proposta per l’anno scolastico 2024-2025 a Dublino, si sta rivelando un’iniziativa estremamente valida e significativa per gli studenti dell’IIS Colombo di Sanremo e Taggia. L’opportunità di unire lo sviluppo di competenze trasversali con un’immersione linguistica e culturale in un contesto internazionale ha rappresentato un valore aggiunto insostituibile per la formazione degli studenti.

Il percorso PCTO, della durata di quattordici giorni che si sta svolgendo nella capitale irlandese, permette agli studenti di confrontarsi con realtà lavorative e culturali diverse, favorendo lo sviluppo di competenze utili per il mercato globale. Grazie all’ospitalità delle famiglie locali, i ragazzi possono immergersi completamente nella cultura irlandese, conoscendo da vicino le abitudini quotidiane, le tradizioni e il modo di vivere della comunità. Questo contatto diretto con la realtà del Paese ospitante rende l’esperienza particolarmente ricca dal punto di vista umano e formativo.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie a una programmazione dettagliata, frutto dell’impegno delle docenti tutor prof.ssa Cavestri e prof.ssa Frezza, coadiuvate dalle accompagnatrici prof.ssa Albanese e prof.ssa Martelli. Il loro lavoro è stato essenziale sia nella fase di pianificazione che nel supporto logistico e organizzativo durante il soggiorno, garantendo agli studenti un ambiente educativo sicuro e stimolante. Grazie ai fondi europei utilizzati, l’IIS Colombo garantisce percorsi formativi di qualità senza gravare sulle famiglie, rendendo l’iniziativa inclusiva e accessibile a tutti gli studenti.

Questa esperienza stimola lo sviluppo di competenze fondamentali come il problem solving, il lavoro in team e la capacità di adattarsi a contesti multiculturali. Tali abilità, unite alla consapevolezza delle proprie inclinazioni professionali maturata durante il percorso, sono fondamentali per affrontare con sicurezza le sfide future, sia personali che lavorative. L’iniziativa PCTO all’estero si conferma un esempio virtuoso di come l’istruzione possa essere arricchita attraverso la cooperazione internazionale e l’uso ottimale di fondi europei, offrendo agli studenti opportunità di crescita e formazione che vanno oltre i confini tradizionali dell’aula scolastica.