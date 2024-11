Serie di appuntamenti per la Ginnastica Riviera dei Fiori: a Genova gli atleti al regionale a squadra di trampolino elastico

Si è svolta il 16 novembre la prima prova del campionato regionale a squadre del trampolino elastico dei livelli silver e gold di ginnastica, con gare a squadre (composte da minimo due e max 4 ginnasti). La Ginnastica Riviera dei Fiori è l’unica in Liguria a praticare la spettacolare disciplina olimpica e, quindi, i podi ufficiali sono tutti del sodalizio ponentino.

Per avere comunque un confronto tecnico con altre realtà, alla gara erano presenti anche gli atleti della Kelo Trampo di Saint Laurent Du Var, società francese con cui la Rdf collabora da molti anni. Nel gold junior oro per Alice Dosio e Matilde Sappia e negli allievi gold Giacomo Cioffi, Lorenzo Gianforte, Samuele Lombardo e Pietro Serini. Per la silver allieve Sofia Perotti e Gloria Gandolfo, mentre nelle junior Cecilia Forte e Roberta Di Michele. Prossimo impegno per i ‘trampolisti’ le finali nazionali di Rimini e, dal 5 all’8 dicembre, le classifiche saranno da ‘scalare’ con determinazione in un contesto di alto livello sia nei numeri che sotto l’aspetto tecnico.

Sempre sabato 16, nell’ampia ed attrezzata palestra del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, si è svolta l’edizione d’autunno della Gymflowers Cup.Come sempre la formula è con un vasto programma tecnico che coinvolge molti nostri ginnasti di tutte le sezioni agonistiche che si confrontano con quelli delle altre società invitate. Molti i podi ottenuti sia nell’ artistica che nella ritmica, con un buon test in vista di Rimini.

Anche in questo periodo non mancano le proposte ludiche-formative. Sabato scorso un gruppo della società ha colorato di fuxia e blu il nuovo Palasport di Genova, un nutrito gruppo di ginnasti ha apprezzato i campioni presenti al Grand Prix di Ginnastica , evento che la Federazione Ginnastica realizza a fine stagione per celebrare i migliori atleti in attività di tutte le specialità della grande famiglia della ginnastica. Per la prima volta la manifestazione si è svolta nella nostra regione, ed è stata un’ottima occasione per coinvolgere ed entusiasmare i nostri tesserati.

Tra i campioni del Grand Prix era presente anche Carlo Macchini, componente della squadra di artistica maschile che si è classificata al sesto posto alle ultime olimpiadi di Parigi. Grazie all’amicizia di lunga data con la nostra direttrice tecnica Alice Frascarelli e le necessarie autorizzazione del Presidente Federale , Carlo ha tenuto uno stage domenica 24, aperto a tutti i ginnasti della regione. Grazie all’ospitalità del Centro Ginnico Ansaldo Genova, 48 ginnasti hanno potuto allenarsi, confrontarsi e relazionarsi con un campione maturo , motivato e coinvolgente.

Il giorno successivo Macchini è stato ospite a Sanremo con un pomeriggio dedicato alla nostra sezione maschile con la parte finale della serata che ha coinvolto anche le ginnaste della ritmica e dell’artistica femminile i genitori presenti. Molte le curiosità, le domande e gli argomenti trattati, dai 26 anni di ginnastica ininterrotti praticati, le motivazioni, le ansie, le paure, gli insuccessi, le vittorie, la scuola, i rapporti con i genitori, con i compagni di squadra e con i tecnici. Si è dimostrato un ottimo ‘motivatore’, e alcune sue frasi tipo ‘importante non è vincere ma fare il meglio possibile senza superare i propri limiti’ sono state scritte su un cartello messo in bella mostra in palestra. L’evento è stata l’occasione per ‘vivere’ una entusiasmante giornata di sport, inaugurando anche il nuovo attrezzo montato in palestra, il castello degli anelli che completano l’attrezzatura necessaria per l’attività agonistica maschile che prevede esercizi al corpo libero, volteggio, parallele pari, sbarra e cavallo con maniglie-fungo.