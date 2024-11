Campionato francese Under 15 di pallamano: vittoria del Ventimiglia contro il Menton Handball

Nell'ambito del Campionato francese Under 15, sabato 23 novembre, si è svolta la partita tra la squadra dell'AS Menton Handball e l'ASD Pallamano Ventimiglia.



Ecco le dichiarazioni della Presidente Paola Nanni: "Non posso che fare i complimenti ai nostri ragazzi, per questa vittoria importante (12-33) . In questo caso i numeri non contano molto, ma conta il fatto che dopo un inizio campionato un po' difficoltoso, la ripresa è evidente. Questo mi rende ancora più orgogliosa perchè vuol dire che le parole di sprono, da parte mia e degli allenatori, hanno sortito i risultati sperati: impegno, soprattutto negli allenamenti, e consapevolezza delle proprie capacità. Stesso discorso, vale per la squadra Under 16 che partecipa al campionato Italiano.

Entrambe le squadre saranno impegnate nel prossimo fine settimana, in casa, al Palaroja di Roverino, partite alle quali invito chiunque volesse venire a sostenere i nostri Leoni:

Under 16 Sabato 30/11 alle ore 15h30 contro il Valpellice

Under 15 Domenica 01/12 alle ore 14h00 contro il Villefranche".