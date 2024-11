Le ragazze del Sanremo Rugby in campo a Torino per il torneo ‘Semplicemente Rugbiste’

Le Under14/16/18 del Sanremo Rugby hanno preso parte nel fine settimana al primo torneo femminile ‘Semplicemente Rugbiste’ di San Mauro Torinese, organizzato dal comitato piemontese. Nell’occasione le biancazzurre si sono cimentate per la prima volta con la disciplina del Seven olimpico.

“In poche partite, il Seven ha subito stimolato le ragazze a utilizzare lo spazio in maniera più importante - commenta Manuela Bongiovanni, responsabile dell’attività femminile del Sanremo Rugby - hanno dimostrato una maggiore preparazione fisica e hanno retto bene tutta la partita sia fisicamente che mentalmente, senza lasciarsi intimorire da qualche meta subita, ma affrontando subito la situazione capovolgendola a loro favore. Ora il lavoro continua in preparazione della prossima partita che le vedrà scendere in campo il 7 dicembre a Ivrea”.