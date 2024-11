Calcio femminile: sonante vittoria per la Matuziana Sanremo contro il Genova, finisce 12-2 (Foto)

Si è disputato domenica scorsa il match per la 4a giornata del campionato regionale femminile Under 12 di calcio, tra la Matuziana Sanremo e il Genova, con la vittoria delle sanremesi per 12-2.

Sei gol per Orsetti, due per Borfiga (primi in maglia Matuziana), uno per Varese e Guida, oltre a due autoreti. Le ragazze di Mister Castagna e De Mattia, su tre partite giocate vantano due vittorie e una sconfitta contro il Genoa.

Capocannoniere è Benedetta Orsetti che in tre partite ha messo a segno già ben 9 reti.