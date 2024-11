Pallavolo: fine settimana di vittorie per le formazioni della Mazzucchelli, tutti i risultati

Bella vittoria per la T-Suki Mazzu nel campionato di Prima Divisione Femminile nell'ultimo weekend. Dopo aver perso il primo set contro l’Albenga Volley in trasferta, si è aggiudicata i tre successivi (25/21 - 18/25 - 23/25 - 21/25).

Contemporaneamente, nel campionato di U16 femminile, la Mazzucard ha battuto per 3-0 il Volley Team Arma Taggia Rossa. Il Coach Giorgio Lanteri: “Faccio i complimenti alle mie atlete che sono rimaste con la testa nella partita e hanno portato a casa un bel risultato. Ho avuto modo di prendere alcuni spunti su come organizzare il lavoro”.



La Olearia Riviera Ponente Mazzu ha affrontato in casa il Celle Varazze Volley nel campionato Under 16 di Eccellenza, strappando un fantastico 3-1 (22/25 - 25/19 - 25/22 - 25/21). Anche il settore promozionale ha partecipato alla I Tappa del Tour Scipione ad Alassio con tanto entusiasmo, emozioni e gioco.



Un weekend da incorniciare per le squadre della Mazzucchelli, che hanno dimostrato grande forza e determinazione su tutti i fronti. Con ottimi risultati in tutti campionati. La società continua a crescere e a far vedere il proprio valore in ogni categoria. La strada è quella giusta e le squadre sono pronte per affrontare le sfide future con fiducia e spirito di squadra.



Questi i prossimi appuntamenti:

Vitrum&Glass Carcare vs. ORP Mazzu - 26/11 alle 18:30 a Carcare

Conad City Mazzu vs. Nova Volley - 30/11 alle 16 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

BordiVolley vs. T-Suki Mazzu - 30/11 alle 20 al Palasporti di Bordighera

Gabbiano Andora vs. Bici Sport Mazzu - 30/11 alle 21 ad Andora

Sistel Mazzu - Golfo di Diana - 1/12 alle 10:30 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

ORP Mazzu vs. NLP Sanremo - 1/12 alle 10:30 a Villa Cittera

ORP Mazzu vs. Albisola Pallavolo - 1/12 alle 15 a Villa Cittera

Mazzucard vs. BordiVolley - 1/12 alle 18 al Mercato dei Fiori di Valle Armea