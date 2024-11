Due ottimi risultati per il Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. nella Coppa Italia A1 di judo

Altri due brillanti risultati premiano l' attività del settore judo del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: domenica 24/11 si è svolta ad Ostia Lido la Coppa Italia A1, gara riservata agli atleti delle classi Juniores e Seniores, qualificatisi tramite i risultati della Coppa Italia A2 e della Ranking List.



Due erano gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ad essere in gara: Lorenzo Rossi e Samuele Della Torre, posizionati nella finale della Coppa Italia A2 svoltasi a Lignano Sabbiadoro il 27/10/2024, rispettivamente al 1° e 3° posto in classifica. Anche la gara svoltasi ad Ostia Lido ha dato risultati molto positivi: entrambi gli atleti, gareggianti nella categoria di peso dei Kg. +100, hanno condotto una gara di alto livello.



Dopo ben tre incontri fatti da Lorenzo Rossi e quattro incontri fatti da Samuele Della Torre, nei quali entrambi non hanno risparmiato energie, la classifica finale ha visto Lorenzo Rossi sul terzo gradino del podio e Samuele Della Torre piazzato ad un più che onorevole 5° posto. Il Maestro Alberto Ferrigno, che ha seguito gli atleti in gara, ha commentato: "Sono più che soddisfatto del comportamento dei due atleti. Entrambi cercano di allenarsi al meglio, nonostante gli impegni di lavoro e di studio universitario. Non appena liberi, si allenano con la guida del Tecnico Alessio Ferrigno che segue tutti gli agonisti. Questa gara ha chiuso il nostro calendario agonistico di judo del 2024, ora la preparazione sarà concentrata verso i nuovi impegni del 2025".