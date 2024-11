Taggia e Riviera ShopVille, il Consiglio comunale boccia la mozione della minoranza sulle penali non riscosse: assente il sindaco Mario Conio (Foto)

Si è tenuto questo pomeriggio il tanto atteso Consiglio comunale di Taggia sulla questione delle convenzioni tra il Comune e la società “La Fornace”, responsabile del parco commerciale “La Riviera Shopville”. La seduta, voluta dalla minoranza, si è focalizzata sul "mancato incasso della penale per il ritardo nella consegna delle opere pubbliche" e sulla richiesta di chiarimenti sulle responsabilità contabili legate a questa decisione. Nei banchi della maggioranza ha spiccato l'assenza del sindaco Mario Conio, accusato negli ultimi mesi dalla minoranza di essere in conflitto d'interesse, così come altri due membri della maggioranza (Ceresola e Battaglia, ndr). Presenti invece gli avvocati Genovese e Ricca, incaricati dal Comune per una valutazione sulla pratica.



Ed è proprio la minoranza a prendere la parola, con il consigliere Gabriele Cascino: "A questa vicenda abbiamo dedicato molto studio e approfondimenti. In passato lamentavamo come la convenzione prevedesse, dal nostro punto di vista, un termine di sei mesi che il soggetto privato doveva rispettare per la consegna di questi manufatti. Un termine decorso senza il formale trasferimento di queste opere all'amministrazione comunale, creando quindi un danno al Comune di Taggia. All'epoca intervenne il sindaco, che ci disse che richiedere una penale sarebbe stato un atto inopportuno, e successivamente bocciò la nostra mozione. Ringrazio l'avvocato Genovese per il documento fornitomi. Per lui non ci sono gli estremi per il pagamento, ma nel suo parere mancano dati recenti. È il privato che non ha potuto, non poteva, consegnare queste opere pubbliche che aveva promesso all'ente pubblico.

Il capogruppo di minoranza prosegue: "Nell'atto notarile si dice chiaramente che un bene il privato lo ha ottenuto soltanto a ottobre 2022. Il ritardo è dovuto al fatto che, fino a quel momento, non era in grado di dare tutto ciò che aveva promesso al Comune. Il 25 luglio abbiamo scoperto che la Giunta, non in composizione completa, dà mandato agli uffici di dare corso alla convenzione e, il giorno successivo, di sottoscrivere l'atto davanti al notaio. Nell'atto abbiamo trovato un articolo in cui, con la consegna delle opere nel 2022, il Comune dichiara che la convenzione è stata totalmente adempita: fatto che impedisce al Comune di richiedere la penale. Ovviamente ci auguriamo che vogliate ripensare a questa decisione, perché potrebbe portare solo beneficio al Comune di Taggia e alla collettività. Ancora una volta vi trincerate in un voto negativo, senza prendere in considerazione che possa essere interesse del privato trovare una soluzione alla vicenda. Non credo che questa soluzione adottata lo scorso luglio sia quella definitiva. Credo che abbiate a disposizione professionisti in grado di evidenziare altre soluzioni, e che la Giunta debba fare ulteriori valutazioni".

Subito dopo ha preso la parola il vicesindaco, Espedito Longobardi: "Non nego di essere imbarazzato nel discutere di un tema che abbiamo già affrontato approfonditamente. Si continua a chiedere revoche di delibere di Giunta, quasi a far credere che questa amministrazione non operi nel rispetto della trasparenza e della buona fede, o che si trovi in una situazione di grave irregolarità. Vorrei rassicurarvi: questo Comune ha sempre agito esclusivamente per il bene della comunità. Per quanto riguarda la penale, voglio sottolineare che qui non ci sono né vinti né vincitori. Vi invito, quindi, a ritirare la mozione".



Alle parole del vicesindaco, è arrivata la risposta del consigliere Caldani: "Oggi ci ritroviamo a parlare di una questione che parte dal lontano 2002. Negli ultimi anni, però, c'è stato un buco, precisamente dal 2017 al 2022: cosa ha fatto il Comune in questo periodo? L'amministrazione dovrebbe tutelare l'interesse comunale. Mi chiedo: se noi non avessimo sollevato la questione, il Comune avrebbe mai affrontato questo problema o preso in carico la vicenda?".

"Sia chiaro, il parcheggio, dal 2002, è sempre stato nella piena disponibilità del Comune a titolo gratuito, con le spese di gestione a carico del soggetto attuatore. La fruizione è sempre stata garantita. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di rinunciare alla penale", la precisazione di Longobardi.

Poi il passaggio sul conflitto di interesse tra la questione e il sindaco Mario Conio: "Prima ho parlato di scatto d'orgoglio. Qua non si riesce mai a capire dove finisce l'interesse pubblico e quello privato: vi siete chiesti perché il sindaco non c'è oggi? Non c'è stato in giunta? E perché quando presentammo la mozione, uscii dall'aula?" e le parole del consigliere Giuseppe Federico: "Sappiamo che dal 26 luglio, il parcheggio è nostro, anche quindi di non metterlo a disposizione del centro commerciale. Il bene dev'essere portato a patrimonio, perché può essere fruibile o portato a reddito. Come mai, il bene, è ancora a disposizione del centro commerciale?".

Poi, il voto che ha certificato la bocciatura della mozione da parte della maggioranza.

Le parole di Mario Conio



Attraverso una nota stampa, il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha voluto chiarire alcuni aspetti inerenti al Consiglio comunale che si è appena concluso.

Qualche giorno fa, i gruppi consiliari Progettiamo il Futuro e Progetto Comune, hanno fatto richiesta di un Consiglio comunale monotematico volto a discutere dell’acquisizione delle opere previste dalla Convenzione comunale siglata in data 28 dicembre 2002, tra il Comune di Taggia e la Società “La Fornace”.

Ho preso atto della richiesta di Consiglio comunale legittimamente presentata, ed era mia sincera intenzione partecipare a tale seduta al fine di fornire il mio contributo alla discussione consiliare su un tema, in verità già ampiamente dibattuto nel corso di questi mesi.

Nei giorni successivi alla richiesta di Consiglio comunale è giunta però una Mozione da sottoporre al voto del Consiglio, che ho ritenuto nelle premesse, lesiva della mia persona. Mai ho assunto decisioni se non nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresento, ancor più nell’affrontare questa delicata pratica, consapevole di non avere alcun conflitto di interesse in atto, ma sensibile per ragioni di opportunità nel condividere e nel caso di specie delegare alla mia giunta eventuali atti decisionali in merito.

L’Amministrazione ha sempre svolto con equilibrio il proprio compito, con l’unico obiettivo di salvaguardare gli interessi pubblici.

Ogni scelta presa dall’Amministrazione, è stata assai ponderata, e nel caso in questione suffragata preliminarmente dall’Attività degli Uffici comunali e, quando necessario, dalla consulenza di primari Studi legali. Così è capitato anche in questa vicenda, con l’affidamento a un prestigioso Studio legale di Genova dell’incarico di assistenza Legale stragiudiziale.



Tale incarico veniva dato dall’Amministrazione comunale oltre un anno fa, nell’ottobre 2023, preliminare e prodromico quindi a qualsiasi decisione da prendersi.

Tra le altre cose, si sottoponeva al Legale un quesito che recitava: “Se in base alla convenzione…. Omissis… vi siano le condizioni per richiedere al Soggetto attuatore il pagamento delle penali indicate in Convenzione”. Lo stesso, alla fine di un’ampia e documentata digressione così rispondeva in un parere rilasciato per iscritto e in forma ufficiale all’Ente: “Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo di fornire risposta negativa al quesito”.

A sostegno della risposta negativa, il Legale esprimeva numerose argomentazioni che spaziavano dall’incertezza giuridica che la penale fosse richiedibile, stante l’uso continuativo pubblico dei beni, all’incertezza su quale attore fosse inadempiente, ai costi e incertezze di un’eventuale azione risarcitoria, che avrebbe causato, nel caso di soccombenza, non solo il mancato incasso della penale, ma un probabile danno erariale.

L’Amministrazione poneva poi al Legale, un ulteriore quesito, volto a comprendere, come avrebbe dovuto agire il Comune una volta ritenuto in ogni caso opportuno tentare l’incasso della Penale.

Anche in questo caso il Legale forniva una risposta volta a sconsigliare l’avvio di un procedimento legale, argomentandolo in maniera assai esaustiva, adducendo tra le altre motivazioni, la non congruità della penale stessa, l’utilizzo del parcheggio ad opera della collettività, le manutenzioni indistintamente a carico del privato.

In sintesi, così concludeva il parere legale acquisito dal Comune:

1. Insussistenza dei presupposti per richiedere la penale;

2. Pur proseguendo nell’eventuale richiesta di penale, l’importo della stessa sarebbe stato assai ridimensionato

3. Costo rilevante a carico dell’ente in caso di soccombenza e conseguente danno erariale.

Ogni altra considerazione rischia di essere superflua.

Ho sempre svolto la mia missione, così mi piace chiamarla, con senso di dedizione e onestà. Come hanno sempre fatto i miei consiglieri che ringrazio.

Per tale ragione, oggi ho deciso di non partecipare alla seduta di un Consiglio comunale che nulla avrebbe aggiunto se non inutili polemiche.

Pienamente rispettoso del ruolo del Consiglio comunale, ho ritenuto che, al fine di garantire serenità al dibattito del Consiglio stesso, oggi non sia stata opportuna la mia presenza.