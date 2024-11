Calcio. Serie D, il racconto del match del "Comunale" tra Sanremese e Chisola (Live)

SANREMESE - CHISOLA 0-0

SANREMESE: Maffi, Cesari, Bregliano, Larotonda, Maglione, Rocco, D'Antoni, Monticone, Di Fino, Raggio, Giustarini. A disp. Bohli, Bechini, Bertoli, Lohmatov, Grancara, Burlandi, Gulli, Incorvaia, Rimondo. All. Gori.

CHISOLA: Terrazzino, Ceschini, Degrassi, Rosano, Benedetto, Conrotto, Viano, Di Lernia, Rizq, La Marca, Marmo. A disp. Bruno, Ambrosino, Naso, Sassi, Costa, Gironda, Scarpetta, Kemaouy, Marchisone. All. Mezzano.

ARBITRO: Borghi di Modena.

1' inizia il match

5' buon avvio dei padroni di casa, con il Chisola occupato a rompere il gioco avversario

8' conclusione di La Marca deviata in corner da un difensore matuziano

13' Maffi salva tutto su una conclusione ravvicinata di Marmo dopo un'azione pericolosa dei torinesi

15' azione insistita di Rocco con la sua conclusione da posizione centrale che è debole e non inquadra lo specchio

17' è ancora l'asse Ceschini - La Marca che crea scompiglio nell'area matuziana, guadagnando un corner

21' ammonito Conrotto per fallo su Larotonda

23' schema inconcludente su punizione della Sanremese

25' tiro di Degrassi intercettato da Rizq dimenticato dalla difesa: il 9 ospite insacca ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso Rizq

29' Maglione apre per Cesari, cross basso per Giustarini anticipato, la palla torna a Maglione che si sbilancia da solo e dal limite dell'area non riesce a calciare

31' tiro a incrociare di D'Antoni con una deviazione in corner di Terrazzino

40' murata di Raggio su Marmo in area di rigore

41' proteste matuziane per atterramento di D'Antoni cinturato in area da un avversario. Ma l'arbitro fa proseguire

45' testa di Maglione da corner, blocca Terrazzino

Finisce senza recupero il primo tempo

inizia la ripresa

48' Maffi perde la sfera dalle mani dopo aver anticipato Viano, ma gliela sradica dai piedi senza commettere fallo

53' combinazione Cesari-D'Antoni-Giustarini pizzicato in offside mentre si stava involando verso la porta

55' primi cambi: Costa per Marmo e Gulli per Giustarini

63' Lohmatov per Di Fino nei matuziani

67' azione costruita nello stretto dal Chisola al limite dell'area che però non va a buon fine. I difensori matuziani spazzano

70' sugli sviluppi di un corner, zuccate di Raggio prima e Larotonda poi che però non inquadrano lo specchio

72' Marchisone per La Marca nei torinesi

80' Rimondo per Rocco

86' ammonito Larotonda per fallo su Di Lernia

87' punizione di Viano alta

90' Sassi per Viano nel Chisola. 5 minuti di recupero che la Sanremese giocherà in dieci per il rosso a Larotonda: secondo giallo per lui in pochi minuti per un gesto di stizza. Avrebbe comunque saltato col solo giallo la prossima partita perchè era diffidato

Finisce dopo 5 minuti di recupero. Parità senza reti tra Sanremese e Chisola