CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 24 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, al Politeama di Diano Marina e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- WICKED PART 1 – ore 16.45 - 20.45 – di Jon M. Chu - con Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ariana Grande – Fantasy/Drammatico – “La storia dell'amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland nella magica landa di Oz. Il loro futuro è ben noto, diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. Uno dei musical di maggior successo al mondo arriva al cinema in una versione che non prende scorciatoie: sarà infatti diviso in due capitoli. Le protagoniste sono affidate alla straordinaria voce di Cynthia Erivo (nei panni della verde Elphaba) e alla pop star Ariana Grande (in quelli di Galinda), inoltre partecipano Jeff Goldblum e Michele Yeoh, mentre il ruolo del meraviglioso mago di Oz è nelle mani di Jeff Goldblum. Ad arricchire ulteriormente la multietnicità, Michelle Yeoh sarà la preside della Shiz University, Madame Morrible. Alla regia John M. Chu, reduce dal successo di Crazy Rich Asians ma con numerosi trascorsi nel genere musical...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- GIURATO NUMERO DUE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb - Drammatico – “Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà - la moglie aspetta la loro bambina -, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Faith Killebrew espone i fatti e la vertigine sale. Justin, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- IL GLADIATORE II – ore 17.00 - 21.00 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- UNA TERAPIA DI GRUPPO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann - Commedia – “Federico è un archivista con la sindrome di Tourette; Emilio un tassista che soffre di aritmomania, ovvero la compulsione a contare tutto; Bianca, tecnica di laboratorio, è ossessionata dall'igiene; Annamaria lavora nell'ambito legale e controlla all'infinito ogni dettaglio; Liliana cerca la simmetria mettendo tutto in fila, rifiutandosi di calpestare le righe che trova per terra e ripetendo ogni sua frase, e Otto, affetto da FOMO, ovvero la paura di essere tagliato fuori da qualcosa, vive attaccato al cellulare. I sei si ritrovano nella sala d'attesa di uno psicologo esperto in disturbi ossessivo-compulsivi, il dottor Stern, che ha dato loro appuntamento alla stessa ora, e la segretaria Sonia cerca di tenere a bada il gruppetto in preda all'ansia. Ma a mano a mano che i sei interagiscono scoprono di poter essere di reciproco aiuto, e che forse quella convocazione simultanea ha avuto una sua bizzarra ragion d'essere...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Margherita Ferri - Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado Fortuna - Drammatico – “Andrea Spezzacatena è un ragazzino studioso e disciplinato più attento a ‘fare felici gli altri’ che se stesso. Ama i suoi genitori e il fratellino Daniele, adora passare le estati in Calabria dove sente di poter essere completamente se stesso. A scuola invece non è altrettanto facile: da un lato c'è l'amica Sara con cui Andrea trascorre ore serene, dall'altro Christian, ‘tanto bello quanto stronzo’ come lo descrive Sara, il compagno di scuola che Andrea vorrebbe come amico e che invece lo tratta con indifferenza, quando non con crudeltà. Il salto dalle medie al liceo non affranca Andrea dalla presenza tossica di Christian, ripetente e frustrato, e dunque pronto a prendere Andrea come capro espiatorio. Il pretesto, per lui e per i bulli della scuola, è il paio di pantaloni rossi che la madre di Andrea, Teresa, ha stinto per errore e che sono diventati rosa. Andrea finirà per fare la scelta più dolorosa per uscire da una scena in cui è diventato un bersaglio, al punto che i suoi detrattori hanno creato un sito per metterlo alla gogna...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LE DELUGE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Gianluca Jodice - con Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin, Hugo Dillon, Tom Hudson – Drammatico/Storico – “Luigi XVI e Maria Antonietta vengono condotti alla Tour du Temple dove verranno rinchiusi in attesa del processo che poi li condurrà alla morte. Lo scorrere dei giorni fa emergere i diversi atteggiamenti nei confronti di quanto sta accadendo evidenziando i caratteri di ognuno. L'attesa di una fine ineluttabile letta indagando su ruoli pubblici e psicologie individuali. A Luigi XV viene attribuita la frase "Dopo di me il diluvio". Questa sembra poter essere la chiave di lettura di un film coraggioso come quello di Gianluca Jodice...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- NAPOLI NEW YORK – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- MODÌ – ore 15.30 - 18.15 - 21.00 – di Johnny Depp - con Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Luisa Ranieri, Ryan McParland - Drammatico – “Parigi, 1916. Amedeo Modigliani, dopo aver distrutto la vetrina del Caffè Le Dome di Parigi è in fuga. Da quel momento, nel corso di tre giornate, cominciano le sue incredibili avventure. Vorrebbe lasciare la città ma a trattenerlo sono i suoi colleghi Maurice Utrillo e Chaim Soutine, che ritrova nella locanda gestita da Rosalie che spesso gli fa credito e la sua musa e amante Beatrice che però non lo soccorre quando sta scappando dai poliziotti e ha una mano ferita perché sta scrivendo un articolo. Il suo amico Leopold Zborowski, mercante d'arte, lo illude che le sue opere possono essere vendute e che il celebre collezionista americano Maurice Gangnat le considera interessanti. Sarà proprio con lui che avrà un incontro determinante nel corso di una notte piena di incontri e allucinazioni in una città segnata devastata dai bombardamenti, la morte e i feriti della Prima Guerra Mondiale...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- UNA TERAPIA DI GRUPPO – ore 15.45 – di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann - Commedia – “Federico è un archivista con la sindrome di Tourette; Emilio un tassista che soffre di aritmomania, ovvero la compulsione a contare tutto; Bianca, tecnica di laboratorio, è ossessionata dall'igiene; Annamaria lavora nell'ambito legale e controlla all'infinito ogni dettaglio; Liliana cerca la simmetria mettendo tutto in fila, rifiutandosi di calpestare le righe che trova per terra e ripetendo ogni sua frase, e Otto, affetto da FOMO, ovvero la paura di essere tagliato fuori da qualcosa, vive attaccato al cellulare. I sei si ritrovano nella sala d'attesa di uno psicologo esperto in disturbi ossessivo-compulsivi, il dottor Stern, che ha dato loro appuntamento alla stessa ora, e la segretaria Sonia cerca di tenere a bada il gruppetto in preda all'ansia. Ma a mano a mano che i sei interagiscono scoprono di poter essere di reciproco aiuto, e che forse quella convocazione simultanea ha avuto una sua bizzarra ragion d'essere...”

Voto della critica: ***

- GIURATO NUMERO DUE – ore 18.00 - 20.45 – di Clint Eastwood - con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb - Drammatico – “Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà - la moglie aspetta la loro bambina -, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Faith Killebrew espone i fatti e la vertigine sale. Justin, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA – ore 15.30 – di Margherita Ferri - Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado Fortuna - Drammatico – “Andrea Spezzacatena è un ragazzino studioso e disciplinato più attento a ‘fare felici gli altri’ che se stesso. Ama i suoi genitori e il fratellino Daniele, adora passare le estati in Calabria dove sente di poter essere completamente se stesso. A scuola invece non è altrettanto facile: da un lato c'è l'amica Sara con cui Andrea trascorre ore serene, dall'altro Christian, ‘tanto bello quanto stronzo’ come lo descrive Sara, il compagno di scuola che Andrea vorrebbe come amico e che invece lo tratta con indifferenza, quando non con crudeltà. Il salto dalle medie al liceo non affranca Andrea dalla presenza tossica di Christian, ripetente e frustrato, e dunque pronto a prendere Andrea come capro espiatorio. Il pretesto, per lui e per i bulli della scuola, è il paio di pantaloni rossi che la madre di Andrea, Teresa, ha stinto per errore e che sono diventati rosa. Andrea finirà per fare la scelta più dolorosa per uscire da una scena in cui è diventato un bersaglio, al punto che i suoi detrattori hanno creato un sito per metterlo alla gogna...”

Voto della critica: ***

- IL GLADIATORE II – ore 17.45 - 20.30 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- WICKED PART 1 – ore 16.00 - 20.15 – di Jon M. Chu - con Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ariana Grande – Fantasy/Drammatico – “La storia dell'amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland nella magica landa di Oz. Il loro futuro è ben noto, diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. Uno dei musical di maggior successo al mondo arriva al cinema in una versione che non prende scorciatoie: sarà infatti diviso in due capitoli. Le protagoniste sono affidate alla straordinaria voce di Cynthia Erivo (nei panni della verde Elphaba) e alla pop star Ariana Grande (in quelli di Galinda), inoltre partecipano Jeff Goldblum e Michele Yeoh, mentre il ruolo del meraviglioso mago di Oz è nelle mani di Jeff Goldblum. Ad arricchire ulteriormente la multietnicità, Michelle Yeoh sarà la preside della Shiz University, Madame Morrible. Alla regia John M. Chu, reduce dal successo di Crazy Rich Asians ma con numerosi trascorsi nel genere musical...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NAPOLI NEW YORK – ore 15.30 - 18.00 - 20.30 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- NAPOLI NEW YORK – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL GLADIATORE II – ore 18.00 - 20.45 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- WICKED PART 1 – ore 16.00 – di Jon M. Chu - con Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ariana Grande – Fantasy/Drammatico – “La storia dell'amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland nella magica landa di Oz. Il loro futuro è ben noto, diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. Uno dei musical di maggior successo al mondo arriva al cinema in una versione che non prende scorciatoie: sarà infatti diviso in due capitoli. Le protagoniste sono affidate alla straordinaria voce di Cynthia Erivo (nei panni della verde Elphaba) e alla pop star Ariana Grande (in quelli di Galinda), inoltre partecipano Jeff Goldblum e Michele Yeoh, mentre il ruolo del meraviglioso mago di Oz è nelle mani di Jeff Goldblum. Ad arricchire ulteriormente la multietnicità, Michelle Yeoh sarà la preside della Shiz University, Madame Morrible. Alla regia John M. Chu, reduce dal successo di Crazy Rich Asians ma con numerosi trascorsi nel genere musical...”

Voto della critica: ***

- GIURATO NUMERO DUE – ore 18.45 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb - Drammatico – “Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà - la moglie aspetta la loro bambina -, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Faith Killebrew espone i fatti e la vertigine sale. Justin, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?...”

Voto della critica: ****



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it