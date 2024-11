Ottimi risultati per gli atleti del Tsukuri judo Ventimiglia al budo trophy (foto)

Tsukuri Judo Ventimiglia al budo trophy, manifestazione organizzata dal M. Andrea Revelli responsabile agonisti della rinomata società sportiva Budo Semon Gakko, e presidente regionale del settore judo fijlkam.



"Ringraziamo vivamente per l'invito a questa prestigiosa manifestazione dedicata ai pre-agonisti in quanto crediamo molto nell'inserimento graduale all'attività agonistica ma soprattutto al far ben elaborare il confronto ai giovanissimi. Molti dei nostri giovanissimi con soli 2 mesi di dojo hanno risposto benissimo al confronto lavorando con grande tranquillità è dimostrandosi molto agguerriti, con la giusta carica agonistica. Come direttore tecnico - spiega il M° Cristian Di Franco - sono fiero dei mie ragazzi e dei tecnici Catassi, Biamonti, Morsia, Alessandro che li seguono tutti i giorni e come vice Coordinatore nazionale del settore judo dello CSEN spero che questo clima di prosperità e condivisione con la federazione ci accompagni sempre.



Andiamo al medagliere oro: Catassi Gabriele, Mancarella Antonio.

Argento: Viola Trucchi, Morese Gabriele, Marandino Andrea.

Bronzo: Geraci Nina, Picciau Carlo, Parrini Filippo,NarcisiJacopo, Zoccali Diego, Mancarella Sofia, Berlingò Ludovico, Pitura Leonardo, Orlando Sebastiano, Spontone Christopher, Orlando Martina, Marchetta Pietro, Orengo Giovanni.



Adesso ci prepariamo a chiudere la stagione il 15 dicembre con un'altra gara organizzata dal Judo Marassi del Maestro Rosario Valastro e poi i passaggi di grado il 21 dicembre con la festa di natale della famiglia Tsukuri Judo Ventimiglia".