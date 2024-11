Presale di BEST: ecco come partecipare all’acquisto del token

La prevendita di BEST offre agli investitori iniziali un’opportunità unica per partecipare a un portafoglio cripto di nuova generazione che mira a rivoluzionare il mercato. Con BEST, gli utenti possono beneficiare di commissioni ridotte, accesso anticipato a nuovi progetti e ricompense elevate per lo staking, il tutto facendo parte di un ecosistema che mira a divenire un punto di riferimento nel settore nei prossimi anni, con una roadmap ricca di funzionalità e migliorie.

Investire in questo momento è vantaggioso non solo perché BEST ha un prezzo estremamente accessibile, ma anche perché la prevendita è disponibile per il momento solo per gli utenti di Best Wallet, dando così un accesso esclusivo e privilegiato a un gruppo di investitori alla ricerca delle migliori novità del settore.

Per le prime due settimane, quindi, potrete acquistare BEST tramite l’applicazione ufficiale in qualità di possessori del wallet. Dopo queste due settimane, la presale sarà aperta al resto del pubblico, a un prezzo però maggiorato. Ecco quindi tutto ciò che dovete sapere sull’acquisto di BEST in questa fase importante.

Vai alla presale del token BEST

1 - Ottenere Best Wallet su smartphone

Usufruire dell’applicazione di Best Wallet è fortunatamente semplice, non dovrete eseguire passaggi complessi. Iniziate dunque con recarvi sul vostro negozio virtuale di riferimento. Se siete su smartphone Android, per esempio, dovrete accedere al Google Play Store. Mentre invece, se usate smartphone Apple dotati di iOS, dovrete usare l’App Store.

Cercate l’app Best Wallet e installatela sul vostro dispositivo. L’operazione richiede pochi secondi, dopodiché potrete aprire l’app e iniziare la configurazione dell’account. Per l’accesso potete utilizzare un indirizzo email o, meglio ancora, eseguirlo tramite un account Google o Apple esistente.

Seguite tutte le istruzioni presenti a schermo per impostare sia l’autenticazione a due fattori, importante per proteggere il wallet, sia per aggiungere un codice personale per lo sblocco dell’app. Al termine, vedrete la Home con tutte le funzioni a vostra disposizione.

2 - Acquistare criptovalute (opzionale)

Questo passaggio è opzionale, dal momento che è possibile acquistare il token BEST e anche altre criptovalute tramite carta di credito. Tuttavia, se siete degli investitori che desiderano ampliare il proprio wallet con criptovalute di ogni tipo, potreste anche decidere di ottenere BEST scambiandolo con ETH, USDT o BNB, criptovalute supportate dalla presale.

Dalla home potete acquistarle cliccando sui nomi rispettivi e poi scegliendo Buy, aggiungendo l’importo desiderato. In questa fase il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito. Completata l’operazione, le criptovalute saranno allocate sul vostro wallet e potrete quindi usarle per altri scambi.

3 - Acquistare il token BEST

BEST, essendo un token in prevendita, sarà accessibile nella sezione Upcoming Tokens. Questa è disponibile tramite la Home. Qui troverete tutti i token in presale che potete acquistare a prezzi vantaggiosi. Nello specifico, ci interessa la prevendita di BEST, quindi selezionate questa e sarete portati alla schermata con tutte le informazioni sul progetto.

Scorrendo verso il basso potrete trovare quindi la tokenomics, la roadmap e tutte le informazioni cruciali sui vantaggi di cui i detentori possono godere. Al netto dei dettagli che potete esplorare con calma, per l’acquisto dovrete cliccare su Buy now.

Ora scegliete la valuta con cui volete pagare. Se avete cripto supportate, potrete scegliere quelle indicate. In caso contrario, potete anche procedere con carta di credito. Digitate l’importo da spendere e vedrete quanti BEST otterrete dallo scambio. Ora non dovete far altro che finalizzare la procedura cliccando su Buy.

Avete così completato l’acquisto e i token BEST potranno essere richiesti al termine della prevendita. Ricordiamo che in questa fase il token BEST ha un prezzo non fisso e cresce ogni 48 ore, pertanto chi partecipa ora spende significativamente di meno rispetto a chi accede a BEST nel corso della presale aperta al pubblico.

L’ecosistema Best Wallet è in rapida crescita e BEST ha già raggiunto e superato il traguardo di 600.000 dollari in finanziamenti, pertanto è senza dubbio un token molto richiesto. Potrebbe rivelarsi davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto grazie ai tanti benefit di cui i possessori potranno godere, dalle integrazioni con il settore iGaming alle conversioni a tassi ridotti.

Vai alla presale del token BEST