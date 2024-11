Calcio femminile: domenica 24 novembre la prima gara casalinga delle Under 19 Matuziane contro la Praese

È tutto pronto per la seconda giornata del campionato regionale Under 19 Femminile. Domenica 24 novembre, le ragazze della Calcio Femminile Matuziana scenderanno in campo per la loro prima gara casalinga, affrontando la Praese. La società invita tutta la città, amici, parenti e appassionati di calcio a sostenere la squadra. Il match inizierà alle ore 15:30 presso il campo sportivo di Pian di Poma. Non mancate!