Taggia celebra Santa Cecilia: una giornata di musica e tradizione

Taggia si prepara a festeggiare Santa Cecilia, patrona dei musicisti, con un ricco programma di eventi in programma per domenica 24 novembre. La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con il ritrovo al cimitero, dove si terrà un momento di ricordo per i musicisti che hanno lasciato il segno nella comunità.

Alle ore 9:30, nella Sala Consiliare, davanti all’Amministrazione Comunale, la Banda Pasquale Anfossi accoglierà ufficialmente tre nuovi membri: Serena, Andrea e Maria, che entreranno a far parte della storica formazione musicale.

Seguirà, alle ore 10:30, la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di Cristo Re. Dopo la funzione, la Banda si esibirà in una sfilata musicale per le vie di Taggia, animando il paese con le sue note. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale presso il ristorante Marinella di Sanremo.