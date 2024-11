Automobilismo: rally, tutti i vincitori dei premi speciali della 13a Ronde Valli Imperiesi

Non si è ancora spento l’eco della 13a Ronde Valli Imperiesi. In città risuona ancora il calore che il rally organizzato dalla Scuderia Imperia Corse, con il supporto di Fondazione Carige, Comune e Provincia di Imperia, Marina di Imperia e Rari Nantes Imperia, ha trasmesso a tutti gli appassionati nei suoi tre momenti chiave: la sfilata per il centro cittadino con presentazione degli equipaggi, la gara e la premiazione dei vincitori. “Occasioni che hanno fatto vivere la manifestazione nella sua totalità all’intera città e provincia – osserva Marco Armelio, presidente del sodalizio organizzatore – in special modo la premiazione finale, che ha avuto davvero un notevole seguito da parte della cittadinanza”.

Premiazione finale che, oltre ai riconoscimenti istituzionali e di rito, ha visto anche la consegna dei numerosi premi speciali istituiti per questa edizione della Ronde Valli Imperiesi. Come il “Trofeo N2 by 3F Competition”, messo in palio dal pilota locale Luca Fidale, che ha richiamato ben 15 equipaggi alla sfida in Classe N2 e che è stato vinto da Nicolas Mancuso – Claudia Dondarini, autori di una prestazione davvero veloce con la loro Citroën Saxo Vts. Un altro trofeo, il “Daniele Leone”, riservato al primo Navigatore Under 23 classificato, ha premiato Alice Tasselli mentre i riconoscimenti dell’atteso WRC (Women Racing Cars), riservato alle numerose “pantere rosa”in lizza, sono andati a Matilda Mariani, "La pivella" ovvero la più giovane, Elisabetta Adele Elvira Conca, "La veterana", e Adriana Voicu, prima classificata di Gruppo RC6N. Claudio Banchini Giazzi, infine, si è portato a casa il premio “Baxin over 55” mentre a Esmeralda Giordano è andato il “Baxin in Rosa”.

“Il nostro grande grazie – aggiunge Marco Armelio – è, invece, il riconoscimento che noi riserviamo a tutti i nostri supporter ed anche ai Comuni interessati dal passaggio della prova speciale: la loro collaborazione è stata determinante per poter offrire a tutti i concorrenti un tratto cronometrato che ha raccolto consensi unanimi”. Ulteriori informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.