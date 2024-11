Maltempo: prime piogge sulla costa e vento molto forte. In montagna raggiunti i 140 km/h, prima neve a Monesi e in Piemonte (Foto)

Sarà sicuramente una notte fredda e particolarmente ventosa, come annunciato nelle ultime ore dall’Arpal. Le temperature, dopo i brividi mattutini e quelle non troppo alte dell’ora di pranzo, stanno rapidamente scendendo e, sicuramente, caleranno anche sotto lo zero nel corso della nottata, soprattutto nell’entroterra.

Ma, attenzione, perché sarà sicuramente il vento a farla da padrone con raffiche fino ad oltre 100 km/h. Al momento (ore 17.30) il picco massimo sulla costa si è registrato ad Imperia con 78 km/h, seguita da Ventimiglia con 76 km/h e da Sanremo con 57. Ma è stato in montagna dove le centraline hanno registrato la punta record (per ora) della forza del vento. Ai 1.800 metri di Poggio Fearza, infatti, le raffiche sono arrivate fino a 144 km/h.

E oltre al vento, come detto, anche le temperature faranno la loro nel corso della notte. Nel tardo pomeriggio è già tornata sotto zero quella di Poggio Fearza, a -0,7, ma anche le altre località montane non scherzano: Gouta 3,8, Colle d’Oggi e Bajardo 4, Nava 4,2, Verdeggia 4,8, Triora 5,5, Pornassio 7,2, Pigna e Seborga 7,7, Rocchetta Nervina ed Airole 8,8, Pieve di Teco 9,6, Imperia 11,5, Sanremo 11,6, Dolcedo 12 e Ventimiglia 12,2.

Intanto ci sono anche le prime spolverate di neve. Come annunciato è sicuramente il basso Piemonte quello più colpito, anche se al momento le altezze non superano il classico ‘dito’ di coltre bianca. Le piste di Limone Piemonte, Artesina e Prato Nevoso si sono lievemente imbiancate ed anche Monesi si presenta con un lieve strato di neve.

Intanto le precipitazioni sono deboli ma diffuse sulla nostra provincia e, in particolare nell’entroterra. Il settore centro-occidentale della regione sarà schermato dalle Alpi, e le occasionali deboli precipitazioni che si verificheranno potranno assumere carattere di gelicidio nelle vallate interne, ma soprattutto nel savonese e nel Levante.

Da domattina nuovo ingresso della ventilazione settentrionale su tutto il territorio regionale, fino a burrasca, con rapido ritorno a cieli sereni anche nella giornata di sabato. L’azione dei venti sudoccidentali contribuirà alla mareggiata fino a domani, che avrà entrambe le componenti di libeccio corto e libeccio lungo, mentre la sensazione di disagio fisiologico da freddo sarà incentivata dai venti settentrionali, in particolare nell’entroterra, dove si sommerà all’abbassamento della quota dello zero termico.

Le previsioni nel dettaglio

Oggi: nuovo peggioramento, con piogge sul Levante ed estremo Ponente; cumulate significative e intensità moderate su C, con rovesci localmente moderati. Locali episodi di gelicidio su valli di D ed E occidentale. Venti sudoccidentali in nuovo rinforzo fino a burrasca forte in serata su AC (raffiche oltre gli 80-100 km/h sui capi esposti), di burrasca su E (70-80 km/h sui rilievi), forti (50-60 km/h) su B. Nuovo aumento del moto ondoso in serata con mareggiate lungo tutte le coste, intense su AC, per onda lunga di libeccio (periodo 8.5-9 s).

Domani: tra notte e mattino venti da SW fino a burrasca forte su AC (raffiche oltre gli 80-100 km/h sui capi esposti) e fino a forti sui crinali di E. Successiva rotazione dei venti da Nord, fino a burrasca (60-70 km/h) su ABCE e fino a forti (50-60 km/h) su D, rafficati agli sbocchi vallivi e sui crinali appenninici. Moto ondoso in ulteriore aumento in nottata, con mareggiate intense lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio (periodo 9-10 s), in graduale scaduta a partire dal pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo su DE, localizzato su BC.

Sabato: locali condizioni di disagio fisiologico per freddo nottetempo e al mattino su DE.