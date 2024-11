Taggia celebra la Giornata Mondiale dell'Albero: il vicesindaco Longobardi dona un melo imperatore alla scuola Regina Margherita (Foto)

Un gesto simbolico per celebrare la Giornata Mondiale dell'Albero e sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della natura e della sostenibilità ambientale. Questa mattina, il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi, ha donato un albero di melo imperatore alla scuola primaria Regina Margherita di via Anfossi.

La cerimonia di piantumazione ha visto la partecipazione attiva degli alunni, entusiasti di accogliere il nuovo albero che diventerà parte integrante del giardino scolastico. "Questa iniziativa è un’occasione per sottolineare il valore degli alberi, non solo come elementi fondamentali per l’ecosistema, ma anche come simbolo di crescita e cura per il futuro", ha dichiarato il vicesindaco Longobardi.

A rafforzare il messaggio ecologico dell’evento, era presente anche Maurizio Liberto, ispettore ambientale del Comune, che ha condiviso con gli studenti alcuni consigli utili per prendersi cura dell’albero e ha ricordato l’importanza di un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Taggia, si inserisce in un programma più ampio volto a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del verde pubblico e privato. I bambini, visibilmente emozionati, hanno aiutato a sistemare il giovane albero, promettendo di prendersene cura. Il melo imperatore, simbolo di forza e longevità, diventerà così il loro compagno di crescita, un testimone silenzioso dell’impegno collettivo verso un futuro più verde.