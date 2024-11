Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 21 a domenica 24 novembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. Area Sanremo Music Week 2024: settimana di incontri, talk, visite, workshop, esibizioni per la città in occasione delle audizioni di ‘Area Sanremo’. Luoghi Vari (il programma a questo link)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per il ciclo di incontri su ‘Genealogie, emblemi e modelli sociali’ promosso dall’Accademia della Pigna, presentazione del ‘Trattato della Scienza Araldica - Simbologia e spiritualità nel linguaggio blasonico’ di Faris La Cola. Dialoga con l’autore il giovane antropologo Alessio Bellini. Introduce e modera il poeta e filologo Fabio Barricalla. Museo Civico, piazza Nota, ingresso libero



21.00. Pink Floyd Legend presentano ‘The dark side of the moon’. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



9.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale. Sala Multimediale Touring Club, Via Don Abbo (più info)



16.00. ‘Dialoghi d'Autore: Semi per Crescere e Costruire Relazioni’: incontro pubblico con la partecipazione di Paola Giribaldi, autrice di ‘Donne Sole Cuore di mamma’, Elena Tonengo Coach fondatore di FaithFully Together, Maria Carmen Santorelli Avvocato e Mediatore Familiare. Sala Punto d'Incontro COOP, ingresso adiacente al supermercato, via XXV Aprile

18.00. Per la rassegna musicale ‘Incontri con i mestieri della Musica’, ‘L’organizzazione odierna di una casa discografica’: Luca Fantacone, esperto di industria musicale, offrirà una panoramica sull'evoluzione delle case discografiche negli ultimi 40 anni, illustrando i cambiamenti nei ruoli aziendali, nelle priorità di mercato e nella gestione dei cataloghi nell'era digitale. Biblioteca Civica L. Lagorio, Piazza De Amicis



BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



DIANO MARINA



20.15. ‘Fairy Tale’: spettacolo di beneficenza (10 euro). Politeama dianese, info e biglietti 340 8448539



ENTROTERRA

MONTALTO



21.00. ‘Quattro passi in cielo – Storia delle imprese spaziali e un po’ di Universo’: incontro con Massimo Conte dal titolo ‘La gara USA-USSR per la conquista dello spazio’. Sala della Confraria, ingresso libero



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00-19.00. ‘Joya’: fiera internazionale di gioielleria che riunisce gallerie internazionali specializzate in gioielli antichi, vintage, d'artista e contemporanei. One Monte Carlo, fino al 24 novembre (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



17.00. ‘Le Missioni Polari Italiane e non solo: Come, Quando e Perché’: Tavola Rotonda a cura dell'Associazione Dante Alighieri Comitato di Monaco con la partecipazione di numerosi relatori. Museo Oceanografico, ingresso gratuito (più info)



20.00. ‘Tutta la storia dell'arte moderna in meno di due ore’: Hector Obalk racconta la storia epica dell'arte moderna. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto della leggendaria Count Basie Orchestra diretta da Scotty Barnhart e della Dal Sasso Big Band. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 22 NOVEMBRE

SANREMO



10.00. ‘Neppure con un fiore’ (Scuola e Territorio: un passo insieme contro la violenza di genere): evento di sensibilizzazione con interventi dell’Assessore Fulvio Fellegara, dottoressa Martina De Vito, psicologa clinica, dottor Valter Vacchino del Teatro Ariston, il professor F. Gorlero, Direttore S.C. Ginecologia e ostetricia Ospedale Galliera di Genova. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, Corso Cavallotti

10.00-18.00. Area Sanremo Music Week 2024: settimana di incontri, talk, visite, workshop, esibizioni per la città in occasione delle audizioni di ‘Area Sanremo’. Luoghi Vari (il programma a questo link)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Alle 17.Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Dragon Winter Series, Leg 1: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 24 novembre (più info)

16.00. Per l’Unitre, conferenza della giornalista Maria Luisa Alberico sul tema ‘Vino, questione di genere?’. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2



17.00. Presentazione del libro del dottor Davide Bellini ‘Siamo tutti titolari’. Evento a cura degli studenti della Redazione Giornalistica del Liceo G. D. Cassini. Salone di palazzo Roverizio, ingresso libero



20.45. ‘PerCorso’: incontro formativo organizzato dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico sul tema ‘Itinerario giubilare a Sanremo: catechesi con l’arte a partire dalle Basiliche papali di Roma’, con Suor Rebecca Nazzaro, guida esperta di Roma. Salone della Curia Diocesana a Villa Giovanna d’Arco, entrata libera ed aperti a tutti



IMPERIA



9.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale. Sala Multimediale Touring Club, Via Don Abbo (più info)



16.00. Incontro dal titolo ‘Intelligenza Artificiale e Diritti Umani: il contrasto delle forme di odio e discriminazione’ con relatore Floriano Zini, ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano e vicepresidente di Amnesty International Italia. Presiede e coordina Marco Scarella, Presidente dell’Associazione Genitori Attivi e volontario di Amnesty International. Libreria Ragazzi via Giovanni Amendola 24, ingresso libero



14.00-16.00. Monica Rebuffo presenta il suo libro ‘Genitori si diventa ascoltando i figli’. Istituto Nostra Signora della Misericordia, Via Giuseppe Verdi 29



18.30. ‘AperiLibro con l’Autore’: aperitivo in compagnia della scrittrice Anna Vera Viva che presenta il libro ‘Malammore – Una Chimera tra i vicoli di Napoli’. Libreria Dante, via della Repubblica 6



21.00. Incontro-dibattito aperto alla cittadinanza sul progetto denominato parco eolico Imperia monti Moro e Guardiabella: presentazione a cura del Comitato di interVento Popolare + presentazione del manifesto Confluenza per la costruzione di una rete nazionale di comitati in difesa dei territori + intervento di Paolo Ferrari, studioso del territorio dell'Appennino ligure e rappresentante del comitato 4 province + domande dal pubblico. Teatro dell'Attrito in via Bossi 43, partecipazione libera

VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



10.00-13.00. Proiezione del progetto ‘Formare gli sguardi: educazione al linguaggio audiovisivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività’ con presentazione del film diretto da Susanna Nicchiarelli ‘Cosmonauta’. Tavola rotonda al termine. Cinema Olimpia, Via Luigi Cadorna 3

17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



DIANO MARINA



9.30. In memoria dl Maria Musso, cittadina dianese deportata al campo di sterminio di Ravensbruck: lettura di brani e versi tratti da ‘La ragazza dal fiocco rosso’ & Il mio granello di sabbia’ a cura di Maria Romana Cirillo e Jacopo Marchisio. Musica di Roberto Contardo. Conduce Donatella Alfonso, scrittrice, coautrice del libro ‘Destinazione Ravensbruck. L'orrore e la bellezza nel lager delle donne’. Sala consiliare del Comune

11.15. In memoria dl Maria Musso: inaugurazione della panchina in memoria di Maria sul Lungomare presso Monumento ai Caduti di tutte le guerre



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

20.30. ‘Insieme contro la violenza sulle donne’: convegno gratuito aperto a tutti con introduzione a cura del presidente ACEB Stefano Urso e con relatori Dott.ssa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, Avv. Mabel Riolfo, Dott.ssa Ambra Del Cero, Assistente sociale comune di Camporosso e Comandante Polizia Locale Paolo Canton. Centro Polivalente Giovanni Falcone



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00-19.00. ‘Joya’: fiera internazionale di gioielleria che riunisce gallerie internazionali specializzate in gioielli antichi, vintage, d'artista e contemporanei. One Monte Carlo, fino al 24 novembre (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto di Dee Dee Bridgewater & Stefano di Battista. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)





SABATO 23 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



11.00. Inaugurazione Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per richiamare la comunità alla riflessione sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

12.00. Dragon Winter Series, Leg 1: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 24 novembre (più info)

16.00. Cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria, dedicata alle opere di Saggistica con l’assegnazione del Premio alla Carriera, dei due Gran Trofei e dei Premi Speciali. Modera il giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza. Partecipano Paola Monzardo, Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro, Aldo Mola, Mauro Grondona e Marzia Taruffi. Sala Privata del Casinò

16.30. Per ‘Sa(n)remo Lettori Junior’, incontro con Sara Di Vittori ‘Piume magiche piovono su Sanremo’ con laboratorio per i bimbi. Modera l’incontro Loredana Pippione con Francesca Rotta Gentile. Sala interna di Villa Nobel



17.00. Presentazione libro ‘La politica della prudenza e la decorazione trionfante ovvero la Dimora del Conte Lucio Sigismondo della Torre. Storia, Arte e Restauro di Palazzo Popaite, della Torre, Policreti a Pordenone’. Presenti gli autori e i responsabili della direzione dei lavori del restauro della Dimora: il Prof. Arch. Francesco Amendolagine, il Dott. in conservazione dei Beni Culturali di Udine Davide Sartori e l'Arch. sanremese Elio Marchese, preceduti da un'introduzione dell'Arch. Alessandro Casareto. Museo Civico. Piazza Nota, ingresso libero

17.00. ‘Uniti contro il disagio mentale’: evento musicale benefico a favore di A.L.Fa.P.P. (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici) con il soprano Fiorella Di Luca e il tenore Mattia Pelosi. Al pianoforte il Maestro Tiziana Zunino. Letture dell’attore Francesco La Sacra. A cura della Fondazione ‘L’uomo e il Pellicano’. Chiesa Luterana, Corso G. Garibaldi, ingresso libero



18.00. ‘Belle Epoque e Musica Ceca’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Massimiliano Caldi con Alexander Huelshoff al violoncello. Teatro Centrale (info e acquisto biglietti a questo link)



20.00. Per la rassegna ‘Un Villaggio da Gustare’, ‘Serata Bagna Cauda & Barbera’ con Barbara Ronchi della Rocca ed i vini della cantina di Alice bel colle (35 euro a persona). Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215 (più info)

20.45. ‘PerCorso’: incontro formativo organizzato dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico sul tema ‘Itinerario giubilare a Sanremo: catechesi con l’arte a partire dalle Basiliche papali di Roma’, con Suor Rebecca Nazzaro, guida esperta di Roma. Salone della Curia Diocesana a Villa Giovanna d’Arco, entrata libera ed aperti a tutti

21.00. Il Balletto Nazionale Georgiano presenta ‘Sukhishvil’ Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.00-19.00. Fiera di San Leonardo sul lungomare Vespucci



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)



15.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11, anche domani



10.00. Street food con le migliori proposte di cucina itinerante, sia nazionale che internazionale, e giochi gonfiabili per i più piccoli al Parco urbano



10.30 & 11.15. Nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, visita guidata Museo dell'Olivo Carlo Carli lungo 18 sale che raccontano come l’olivo, da sempre, sia parte integrante della nostra vita. Museo dell’Olivo Carlo Carli, via Garessio 13, ingresso libero prenotazione obbligatoria (più info)



15.00. ‘Gira Parasio’ accessibile: evento organizzato da Anffas Imperia e dal Circolo Parasio, con l’obiettivo di rendere il patrimonio storico e artistico del Parasio fruibile da tutti. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio



17.15. La Compagnia dei Cattivi di Cuore porta in scena ‘Prosit arcimatto Gioan Brer’. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



21.00. Spettacolo musicale in onore di San Leonardo a cura dell'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza con brani di Shostakovic, Brahms, Mascagni, Piazzolla, Elgar, Grieg, Puccini, Mozart, Reghezza, Albinoni, Mancini e Bartok. Opere Parrocchiali di Via Verdi

21.00. ‘Il re muore’ di Ionesco: spettacolo teatrale nell’ambito della mini rassegna di teatro e musica a Lo Spazio Vuoto (12 euro), info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



16.00. Presentazione libro ‘L'agonia della falena’ di Roberto Negro. Dialogano con l'Autore Doriana Ualesini e Pippo Russo. Introduce Mara Cilli. Biblioteca Aprosiana, ingresso libero

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



21.00. Serata di danza e musica in ricordo di Colomba Tirari, Roberto Balbo, Viviana Scardetta con la scuola di danza Dap Ballet SSD Dance Art Project di Vallecrosia di Cristina Valente e il Coro Family Band Gospel Choir di Vallecrosia diretto da Sonia Carioli + esposizione delle Pigotte Unicef e RinasciPigottaMedievale a cura dell'Ente Agosto Medievale. Evento a cura dell'associazione Terra di Ponente. Teatro Comunale, ingresso libero



BORDIGHERA

17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre

SAN LORENZO AL MARE



21.00. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, monologo ‘MOI - Dedicato a Camille Claudel’ di Chiara Pasetti con Lisa Galantini. Regia di Alberto Giusta. Produzione Associazione culturale ‘Le Rêve et la vie’ e Tieffe Teatro Milano. Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1 (15 euro), info e prenotazioni 347 7302028

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2024/25 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla Compagnia ‘A Occhi Aperti’ dal titolo ‘Il Valzer dei Fiocchi di Neve’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio, info e prenotazioni a questo link

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00-19.00. ‘Joya’: fiera internazionale di gioielleria che riunisce gallerie internazionali specializzate in gioielli antichi, vintage, d'artista e contemporanei. One Monte Carlo, fino al 24 novembre (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



19.00. ‘Il Messia di Haendel’: concerto diretto da Errol Girdlestone, con i solisti Elenor Bowers-Jolley (soprano), Clint van der Linde (controtenore), Andrew Gavin (tenore) e Thomas Dear (basso), e il Ristretto Chamber Choir and Orchestra. St Paul's Anglican Church (più info)



20.30. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto di Ayo & Mayra Andrade. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



20.45. ‘Requiem pour un fou’: concerto di David Hallyday. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantou 163 (più info)



DOMENICA 24 NOVEMBRE



SANREMO



9.30. Cerimonia in ricordo dei Caduti vittime della rappresaglia nazista a Poggio del 24 novembre 1944: benedizione di don Alessandro Bertone alla lapide che ricorda le vittime e preghiera per la pace + saluti di un rappresentante del Comune e orazione commemorativa di Matteo Lanteri, quale rappresentante dell'ANPI. Piazza dei Martiri di Poggio



10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

12.00. Dragon Winter Series, Leg 1: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 24 novembre (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

IMPERIA



8.00-19.00. Fiera di San Leonardo sul lungomare Vespucci



9.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11 (h 9/12.30-15/19)



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)

10.00. Street food con le migliori proposte di cucina itinerante, sia nazionale che internazionale, e giochi gonfiabili per i più piccoli al Parco urbano

17.00. ‘Il re muore’ di Ionesco: spettacolo teatrale nell’ambito della mini rassegna di teatro e musica a Lo Spazio Vuoto (12 euro), info e prenotazioni 329 7433720 (più info)



VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 335 7100958



17.30. Per l’inaugurazione della nuova stagione musico/teatrale, Gran Gala dell’Operetta con il soprano ligure internazionale Angelica Cirillo, il soprano Elena D’Angelo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, la violinista Francesca Del Grosso e il M° concertatore al pianoforte Saadat Ismailova (15 euro). Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



9.30-12.00. ‘E-Bike’: escursione in strada Bordighera - Sasso - Montenero – Bordighera. A cura di Discover Riviera. Info +39 393 2477637 (più info)

17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: ultimo giorno della mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



OSPEDALETTI



10.00-12.00. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, passeggiata amatoriale in bicicletta contro la violenza sulle donne. Evento a cura del centro antiviolenza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, Comune di Ospedaletti, Amaie Energia, Città di Ventimiglia, Comune di Sanremo e Città di Imperia. Pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna di teatro dialettale la Compagnia ‘Nasciûi pe rie’ di Ospedaletti mette in scena ‘Ina Festa cun u mortu’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00. ‘Christmas Workshop’ di David Ferrarese di decorazioni natalizie in legno (h 16/19) + dalle 19.00 degustazione di alcuni piattini e un calice di vino con possibilità di fermarsi a cena (consigliata la prenotazione). Ogni partecipante potrà portarsi a casa le proprie creazioni e a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale necessario (workshop & degustazione 75 euro). Unami Restaurant, via Ugo Secondo Partigiano 1, info 350 129 6177



CAMPOROSSO



16.30. ‘Sono solo parole?’: spettacolo teatral-musicale nell’ambito della ‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne’ con interventi musicali a cura del Maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Intervengono l'avvocata Agata Armanetti e la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann. Sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DOLCEACQUA

8.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



DOLCEDO

17.15. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Teatro dell'Attrito porta in scena lo spettacolo ‘Malacarne’, tratto dall'omonimo saggio di A. Valeriano, sulla condizione femminile all'interno degli istituti manicomiali tra la fine dell'800 e il periodo fascista. In scena Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Casinò di Bellissimi in via Trincheri 3, ingresso a offerta

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00-16.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



11.00-19.00. ‘Joya’: fiera internazionale di gioielleria che riunisce gallerie internazionali specializzate in gioielli antichi, vintage, d'artista e contemporanei. One Monte Carlo (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’ (ultimo giorno): un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I

18.00. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, proiezione film ‘Ascensore per la forca’ di Louis Malle, su musiche di Miles Davis. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



18.00. ‘Glorious’: concerto di culto indimenticabile. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (più info)



