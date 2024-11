Pallavolo: la Grafiche Amadeo stravince il big match contro il Sabazia Savona e comanda in Serie C

Si presentava come una partita di cartello (il Volley Sabazia ambisce alla conquista della Serie B), ma a Villa Citera ha trovato una Grafiche Amadeo in perfetta forma che ha dominato tutta la partita.

La squadra allenata da Marco Biglieri ha vinto il primo set per 25-19 con capitan Gazzera e compagni che si confermano nel secondo con lo stesso punteggio. Nel terzo set, con un ottimo palleggio di Stefano Sbarra e con i muri di Cirilli e Brun, la Grafiche Amadeo domina per 25-14.

“Siamo felici per il risultato - spiega il presidente Beppe Privitera - non abbiamo obiettivi prefissati ma solo giocare bene, far crescere i molti giovani inseriti nel gruppo e mettere in pratica in gara l'esperienza fatta lo scorso anno in Serie B nazionale. Ci sono ancora cose da migliorare come in ricezione ed alcune fasi di ricostruzione del gioco ma, dal punto di vista agonistico, siamo sulla giusta strada”.

Prossimo impegno a Genova domenica prossima contro il Ligurmar, una squadra giovane ed ostica.