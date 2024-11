Taggia e Riviera ShopVille, lunedì il Consiglio comunale straordinario: al centro del dibattito le penali non riscosse

Il Consiglio Comunale di Taggia si riunirà in seduta monotematica lunedì 25 novembre alle ore 15 per discutere nuovamente la convenzione tra il Comune e la società “La Fornace”, responsabile del parco commerciale “La Riviera Shopville”. La seduta, voluta dalla minoranza, sarà focalizzata sul "mancato incasso della penale per il ritardo nella consegna delle opere pubbliche" e sulla richiesta di chiarimenti sulle responsabilità contabili legate a questa decisione.

“Il Consiglio comunale arriva dopo la richiesta di convocazione da parte della minoranza. Noi abbiamo accettato di buon grado, anche se si tratta di un tema ampiamente dibattuto. Lunedì saremo presenti in sala consiliare”, ha dichiarato il sindaco Mario Conio. La questione, già discussa in passato, è riemersa con forza nell’ultimo mese, quando la minoranza ha acceso il dibattito accusando l’Amministrazione Conio di aver rinunciato a incassare una penale milionaria prevista dalla Convenzione urbanistica del 2002.

Secondo il gruppo consiliare Progettiamo il Futuro, la penale avrebbe garantito un notevole introito alle casse comunali, considerando che il ritardo nella consegna delle opere pubbliche, tra cui 250 parcheggi, è stato di ben sette anni rispetto al termine fissato per il 2017. “La Giunta Conio ha deciso di rinunciare a incassare la penale per il ritardo nella consegna delle opere pubbliche presso il centro commerciale Riviera Shopville. Questa decisione ha privato il Comune di milioni di euro, causando un danno economico ingente”, avevano dichiarato i consiglieri di minoranza Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani, aggiungendo che "La Giunta Conio, senza la partecipazione del Sindaco, per il noto conflitto di interessi (trattasi di suoi clienti) da mandato ad acquisire le opere pubbliche, comprensive di 250 parcheggi, secondo quanto previsto dalla Convenzione urbanistica del 2002", fanno sapere dal gruppo consiliare Progettiamo il Futuro. "Con ben 7 anni di ritardo dal collaudo del 2017 e con il diritto di riscuotere una penale milionaria, il Comune di Taggia, nell'atto stipulato presso il Notaio, ha invece dato atto dell'esatto adempimento dell'accordo, rinunciando espressamente ad un sicuro incasso di denaro per le casse comunali. Riteniamo che gli assessori, nonostante fossero stati formalmente preavvertiti, hanno dolosamente approvato una delibera che ha prodotto un ingente danno contabile, per il quale stiamo presentando un esposto alla Corte dei Conti. Ennesima conferma da parte dell'Amministrazione Conio, della tutela degli interessi privati a danno di quelli pubblici".

La minoranza ha poi formalizzato le proprie accuse il 15 novembre con una mozione, depositata in base all’articolo 13 dello Statuto comunale e all’articolo 10 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale. Nel documento, i consiglieri chiedono la revoca della delibera n. 131 del 25 luglio 2024, che autorizzava l’acquisizione delle opere pubbliche previste dalla Convenzione urbanistica del 2002.

Nel testo, si legge che l’atto notarile del 26 luglio 2024 ha riconosciuto come la convenzione deve considerarsi “integralmente adempiuta” da parte de “La Fornace” e della società di gestione del Fondo Mercury Nuovo Tirreno (SGR), nonostante un ritardo di oltre sei anni nella consegna delle opere pubbliche. "Il Comune di Taggia riconosce espressamente che, a seguito della sottoscrizione del presente atto, la Convenzione Urbanistica, come successivamente modificata ed integrata, deve ritenersi integralmente adempiuta da parte de La Fornace e di SGR, quale società di gestione del Fondo Mercury Nuovo Tirreno, per quanto di competenza", si legge nella mozione.