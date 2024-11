Pallavolo femminile: in Serie C terza vittoria consecutiva in trasferta per l'Hotel Villa Levi

Nella quinta giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile l'Hotel Villa Levi Diano Marina va a vincere per 3-0 (25-19; 25-22; 25-19) a Lavagna contro le locali dell' Admo. Si tratta della terza vittoria su tre trasferte e sempre con l'identico risultato di 3-0. Le dianesi partono benissimo nel primo set portandosi rapidamente sul 10-3 e mantenendo un largo vantaggio fino al 16-8, poi si complicano un po' la vita finendo per vincere 25-19. Molto più combattuto il secondo set dove il Villa Levi non sfrutta per due volte un vantaggio di 4 punti e si trova improvvisamente sotto 21-22, è la coppia Bozzano/Brignoli, messe in campo dal coach Sini poco prima, a trarre d'impaccio la squadra. In particolare Brignoli con un pallonetto lungo mette a segno il cambio palla del 22 pari e conclude il set con un serie in battuta con due ace diretti, il punto del 25 è un mani fuori di capitan Giordano. Nel terzo set di nuovo partenza sprint del Villa Levi che acquista subito un buon vantaggio e lo mantiene sino alla fine.

In sintesi una partita dove sicuramente le ragazze non si sono espresse al meglio delle loro possibilità e dove però si è vista bene l'importanza delle molte alternative valide in mano all'allenatore per variare l'inerzia della partita. "Il punteggio potrebbe ingannare - dice il capitano Benedetta Giordano, anche in questa partita best scorer - è stata una partita difficile in un campo difficile. Non abbiamo disputato la migliore prestazione, a parte Alice Piccione, sicuramente la migliore in campo. Però avevamo ben chiaro cosa fare e comunque ci siamo riuscite, soprattutto grazie a chi è subentrato dalla panchina. Ecco una cosa che quest'anno mi tranquillizza molto è sapere che c'è sempre una compagna che è pronta ad entrare ed a dare il meglio se sono in difficoltà. Per il campionato non mi sbilancio - prosegue Benedetta - tutte sappiamo cosa sogniamo, però bisogna pensare una partita alla volta, ieri era l' Admo e domani sarà il Campomorone."

La compagine genovese, che staziona a centro classifica, infatti, sarà l' avversaria del Villa Levi nella partita casalinga di sabato prossimo. Una partita che la compagine dianese affronterà da seconda in classifica, perchè, complice la sconfitta del Riviera Volley con il Santa Sabina, il duo Cogovalle/Villa Levi è al vertice con 13 punti con le genovesi prime per maggior numero di vittorie.