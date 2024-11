E' stato solo il gol l'unico assente ieri pomeriggio di Andora - Ospedaletti. Gli orange ci sono andati a un passo con il rigore calciato a lato da Grifo, ma mister Luccisano ha lasciato comunque il Marco Polo col sorriso, al termine di novanta minuti ben disputati da entrambe le squadre.

Avere tante avversarie quotate per il salto in Promozione non rappresenta un cruccio per lo stesso mister, anzi, permette all'intero girone di poter crescere sotto il profilo qualitativo.