A Genova il workshop della Federazione Italiana

Genova ha ospitato l’annuale Workshop della Federazione Italiana Scherma, cui hanno preso parte i rappresentanti di molte aziende partner della FIS con il coinvolgimento del Comitato Organizzatore degli Europei Assoluti 2025. La scelta del capoluogo ligure, infatti, ricalca quella delle ultime due edizioni tenutesi a Milano – prima e durante il Mondiale del 2023 – dell’ormai tradizionale evento FIS: Genova già da tempo ha cominciato, attraverso una serie d’iniziative in tutta la regione, la sua marcia d’avvicinamento verso la grande kermesse continentale in programma dal 14 al 19 giugno del prossimo anno, e in questo cartellone di proposte s’innesta anche il Workshop che ha visto la partecipazione come sempre numerosa ed entusiasta di tanti stakeholder della Federscherma.





Particolarmente significativo è stato il galà di ieri sera presso l’Acquario dove il Workshop ha vissuto il momento d’incontro tra il COL genovese e i partner della FIS, alla presenza del Presidente federale Paolo Azzi. “Ringrazio Genova, in particolare il Comune e il nostro Comitato degli Europei 2025, per la calorosa accoglienza nell’ospitare questo appuntamento che da anni è diventato un momento molto sentito e apprezzato, sia dal punto di vista relazionare, perché permette a professionisti che quotidianamente collaborano con la scherma italiana di avere un momento di confronto diretto e proficuo, e sia operativamente per gettare le basi di future programmazioni. Mi piace sottolineare come la nostra Federazione possa vantare partner di primissimo piano e che in questi anni abbia notevolmente incrementato il supporto delle sponsorizzazioni grazie a un lavoro di sistema proiettato alla crescita di tutto il movimento”, le parole del Presidente della FIS, Paolo Azzi, affiancato dai Consiglieri federali Alberto Ancarani e Guido Di Guida.





Durante la kermesse, organizzata dal Responsabile del settore Marketing Alessandro Noto con il supporto degli Uffici federali, il Presidente del Comitato regionale FIS Liguria, Giovanni Falcini, anche nel suo ruolo di Coordinatore del COL di Genova 2025 presieduto dall’imprenditore Giuseppe Costa, ha raccontato l’impegno che si sta portando avanti per gli Europei Assoluti del prossimo anno, tappa importantissima non soltanto dal punto di vista agonistico, come primo grande evento del nuovo quadriennio olimpico, ma anche e soprattutto sul fronte della promozione della scherma sul territorio ligure e nazionale.



Tra i presenti anche Antonio Micillo, Presidente del CONI Liguria, il dottor Francesco Cozzi, Difensore civico Regione Liguria e Garante Ateneo di Genova, la Presidente Film Commission Liguria Cristina Bolla e tanti altri amici della scherma ligure e sponsor impegnati nella sfida degli Europei 2025.