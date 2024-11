Sanremo: 45 operatori, 60mila fiori e un giro d'affari per 50mila euro, ecco la prima asta stagionale del Mercato (Foto e Video)

Non è l’asta di una volta con palette e urla dei compratori, ma un modo per acquistare i fiori totalmente moderno. Si tratta di sistema che da diversi anni viene proposto dal Mercato dei Fiori di Sanremo e che oggi, all’interno della struttura di Valle Armea, ha visto per la sua ‘prima’ della stagione circa 45 operatori del settore.

Tra questi anche alcuni olandesi e austriaci che, insieme ai colleghi italiani seguono in religioso silenzio il transito dei carrelli, ricolmi dei fiori fatti arrivare dai diversi produttori del Ponente. In particolari anemoni e ranuncoli, per circa 60mila fiori. Gli acquirenti si sistemano sui banchi dell’asta, con la cuffia e il microfono per colloquiare con il battitore, che li istruisce su cosa passa davanti a loro. Un’ottantina di carrelli carichi di fiori che, alla fine hanno prodotto un giro d’affari di circa 50mila euro. Nel dettaglio sono stati commercializzati 72mila steli, con punte di 2 euro a stelo per i cloni, 0,79 per le anemoni e 0,80 per ranuncoli 0,80.

Sono tre le aste ogni settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) almeno fino ad aprile, anche se ovviamente tutto dipenderà dalla produzione che verrà proposta. La direzione del mercato ha confermato come la produzione sia ottima e le prospettive stanno tornando rosee. Molti gli investimenti che vengono fatti da Amaie Energia, la società partecipata che gestisce il mercato e che sta operando diversi investimenti grazie al Pnrr. In particolare nuove celle frigo e il sistema di produzione dell’energia elettrica con i pannelli solari. Il tutto anche grazie ai finanziamenti che arrivano dal Pnrr.

Un mercato che, dopo la crisi di fine anni ’90 e inizio 2000, sta ritrovando produttori e compratori per un futuro decisamente migliore della struttura. Alla prima asta della stagione, oltre al direttore Franco Barbagelata, erano presenti i vertici di Amaie Energia, tra l’Amministratore Sergio Tommasini e i componenti del Cda (Luca Pesce e Mauro Albanese) e l’Assessore alla Floricoltura Ester Moscato.