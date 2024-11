Badalucco: giovane truffatore arrestato dai Carabinieri dopo aver raggirato una 91enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imperia e della Stazione di Badalucco hanno arrestato un ventenne originario di Napoli, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una donna di 91 anni residente nel piccolo comune dell’entroterra imperiese.

Il giovane, la sera precedente all’arresto, era stato notato dai Carabinieri della Compagnia di Imperia mentre si aggirava da solo, in giacca e cravatta, a bordo di una Fiat 500 X nei piccoli centri della zona. Il suo comportamento aveva destato sospetti, poi confermati il mattino seguente quando alcuni residenti hanno segnalato al 112 di essere stati contattati da un sedicente avvocato che chiedeva denaro per la cauzione di un familiare arrestato a seguito di un grave incidente stradale.

Individuato il veicolo nel centro abitato di Badalucco, i militari hanno osservato il ragazzo uscire da un’abitazione con un fagotto in mano. Fermato, è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro, del peso complessivo di circa 260 grammi, che gli erano stati appena consegnati dalla signora 91enne, ingannata dalla sua falsa identità di collaboratore legale.

La successiva perquisizione del B&B dove il giovane alloggiava, a Dolcedo, ha portato al ritrovamento di ulteriori gioielli, per un peso di circa 240 grammi, frutto di una truffa simile avvenuta il giorno prima a Sestri Levante. Dopo l’arresto, il ventenne è stato processato per direttissima e condannato a otto mesi di reclusione.

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, aveva recentemente sollecitato i Sindaci della provincia ad attivare iniziative di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, un fenomeno purtroppo molto diffuso anche nel territorio imperiese.