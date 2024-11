Taggia, il Comune sfida il Garante della Concorrenza (AGCM): scontro al Tar sulle concessioni balneari

Il Comune di Taggia ha deciso di costituirsi in giudizio presso il TAR Liguria per difendersi dal ricorso presentato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). La decisione è stata formalizzata con una delibera del 30 ottobre 2024, che autorizza il sindaco e gli uffici comunali a rappresentare l’ente in questa importante controversia. Il caso riguarda il regime delle concessioni demaniali marittime, un tema al centro di accese discussioni e contestazioni a livello locale e nazionale. Per affrontare la vicenda, il Comune ha conferito l'incarico all'Avvocato Roberto Damonte di Genova, individuato tramite la piattaforma di approvvigionamento elettronico “Traspare”.

Il ricorso presentato dall'AGCM contesta alcune decisioni comunali relative alla proroga delle concessioni demaniali marittime. In particolare, l’Autorità ritiene illegittima anche la proroga breve fissata al 31 dicembre 2024, considerandola in contrasto con la normativa europea. Questa posizione si inserisce in un quadro più ampio di ricorsi e controricorsi legati all'applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari, che ha già visto numerose contestazioni in tutta Italia.

La controversia non si limita al ricorso dell’Autorità. A febbraio di quest’anno, quattordici concessionari balneari avevano già presentato ricorsi contro la decisione del Comune di ridurre la durata delle concessioni, originariamente fissata fino al 31 dicembre 2033. Anche in quel caso, il Comune si era costituito in giudizio, affidando la propria difesa allo studio legale Genovesi e Associati di Genova.

Ora, il Comune si trova a dover affrontare due battaglie legali: quella con i concessionari che chiedono il ripristino delle concessioni fino al 2033 e quella con l’Agcm che contesta qualsiasi tipo di proroga, compresa quella al 2024.

Nel frattempo, un ulteriore elemento di complessità si aggiunge alla vicenda. La normativa nazionale ha recentemente introdotto la possibilità di prorogare le concessioni balneari in essere fino al 30 settembre 2027, con l’obbligo di avviare le procedure di assegnazione entro il 30 giugno dello stesso anno. Il Comune sottolinea questo punto nella delibera con cui ha deciso di costituirsi in giudizio, evidenziando come l’incertezza normativa e il sovrapporsi delle scadenze contribuiscano a complicare la situazione.