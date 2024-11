Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 14 a domenica 17 novembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Per ‘I Martedì letterari’ in collaborazione con Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo, concerto di Xuanxuan Sun (Chitarra) e Xu Tuo (Chitarra) con la partecipazione di Diego Campagna (Chitarra). Teatro del Casinò, ingresso libero (più info)

17.00. Presentazione del volume ‘L’incongruenza di genere in adolescenza. Pratiche cliniche ed educative’ di Margherita Graglia (ed. Carocci). con la partecipazione dell’autrice e della coautrice Angela Caldarera, Dirigente Psicologa presso ASL 1 Liguria, Psicoterapeuta e segretaria del direttivo ONIG. Evento a cura della sezione di Sanremo dell’UNESCO. Museo Civico, Piazza Nota 2, ingresso libero

18.00. ‘Un Concerto tormentato e una Sinfonia’: concerto della Sinfonica diretta dal M° Grigor Palikarov con Costanza Principe al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info è acquisto biglietti a questo link)

21.00. Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo: concerto di Roberto Fabbri (Chitarra), Maurizio Di Fulvio (Chitarra), Simona Capozzucco (Voce), Ivano Sabatini (Contrabbasso). Teatro del Casinò, ingresso libero (più info)

21.00. Luciano Ligabue ‘in teatro dedicato a noi’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



ENTROTERRA



MONTALTO

21.00. ‘Quattro passi in cielo – Storia delle imprese spaziali e un po’ di Universo’: incontro con Massimo Conte dal titolo ‘Dalle antiche esplorazioni ai primi uomini nello spazio'. Sala della Confraria, ingresso libero



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-17.00. EVER Monaco: mostra & conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli e Aerei Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



13.00-18.00. ‘7° Forum degli Artisti di Monaco’ (ultimo giorno): esposizione con opere di oltre 80 artisti, tra cui dipinti, sculture e fotografie. Auditorium Rainier III (più info)

18.00. ‘Meraviglie del mondo sotterraneo’: conferenza di Patrice Tordjman con proiezione delle foto più belle tratte dal libro ‘Nelle profondità della Terra’. Museo di Antropologia Preistorica (più info)



18.30. Nel Centenario della morte di Puccini, conferenza musicale dal titolo ‘Celebrando Puccini - musica e arte’ con il tenore Fabio Armiliato, il soprano Amarilli Nizza, il pianista Roberto Prosseda e l'artista Corrado Veneziano. Théâtre des Variétés (più info)



19.00. ‘Reputazione’: incontro di filosofia al Théâtre Princesse Grace (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 15 NOVEMBRE

SANREMO



10.00. Secondo Congresso Internazionale del Fiore con la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. Teatro Centrale, Istituto Regionale Floricoltura e Villa Ormond, anche domani (la brochure con il programma)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Alle 17, visita guidata con i curatori della mostra ‘Quasi come scrivere fiori’ Veronica Bassini e Victoria Ferrari.Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per l’Unitre, conferenza del Presidente dell’ordine dei giornalisti della Liguria Filippo Paganini sul tema ‘Il giornalismo oggi in Italia, con particolare riguardo alla Liguria’. Ex sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2



18.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo, concerto di Emanuele Buono (Chitarra) e Nicolò Spera (Chitarra). Teatro del Casinò, ingresso libero (più info)



19.00. Presentazione del libro ‘Angeli in moto’ a cura dell’Associazione Nazionale Ufficiale in Congedo UNUCI. Sala Magazzino di Ponente, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



19.00. ‘Madagascar Help’: evento a sostegno di un progetto di assistenza sanitaria per la popolazione di Nosy-Be in Madagascar a cura di Inner Wheel Club di Sanremo, in collaborazione con i Club Rotary, Rotaract e Lions cittadini con racconto da parte dei volontari a testimonianza dell’esperienza vissuta seguita dalla parte conviviale. Circolo Golf Club degli Ulivi, info e prenotazioni 348 6040182



21.00. ‘Nella valle del Khumbu’: racconto ‘alpinistico-oculistico’ di un viaggio in uno dei luoghi più affascinanti della Terra, la valle del Khumbu ai piedi dell'Everest a cura del soci CAI Flavio Sapia e Franco Lupi. Sede CAI Sanremo, piazza Cassini 13

21.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo, concerto Manolo Franco (Chitarra flamenca), Juan Lorenzo (Chitarra flamenca), Mercedes Abenza (Cantaora), Lara Ribichini (Bailaora). Teatro del Casinò, ingresso libero (più info)

IMPERIA



16.00. ‘Prospettive e rischi dell'Intelligenza Artificiale: preparazione al futuro’: incontro con la Prof.ssa Silvia Villa e il Prof. Giovanni Alberti a cura delle Associazioni ApertaMente Imperia e Genitori Attivi,in collaborazione con CSV Polis. Presiede e coordina Enrico Tenaglia, dottore in Scienze Biomolecolari. Sala Multimediale del Touring club via Don Abbo, ingresso libero, info 349 4735325

18.00-24.00. ‘Ronde Valli Imperiesi 2024 (13ª edizione): apertura spazio espositivo a cura Espansione eventi. Musica ed intrattenimento con Gianni Rossi. Corner ristoro. Concerto Long Island Band (ore 21.30). Expo Salso (il programma)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



15.30. Presentazione libro 'Il Sentiero della Speranza' di Enzo Barnabà. Museo Archeologico Rossi, ingresso libero



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



OSPEDALETTI



18.00. Per la rassegna ‘Libri d’Autunno con Le MusE’, Emanuela Mortari, insieme a Gabriella Benedetti, presenta il suo romanzo ‘Connessione a rischio’ che racconta la storia di una programmatrice trentenne di videogame che perde la testa per uno sconosciuto incontrato per caso sul treno. La Piccola (ex scalo merci), ingresso libero

ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monaco ComicCon’: possibilità di incontro con i più grandi nomi del mondo del business e della cultura pop globale con centinaia di esperienze uniche, mostre, proiezioni e rari oggetti da collezione. Grimaldi Forum Monaco, fino al 15 novembre (più info)



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



20.00.’Tosca’: opera in tre atti con le musiche di Giacomo Puccini. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



20.00. ‘Le Cornet à Bouquin’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice. Église Saint-Martin, Saint-Augustin (più info)



SABATO 16 NOVEMBRE



SANREMO



9.00. Secondo Congresso Internazionale del Fiore con la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. Teatro Centrale, Istituto Regionale Floricoltura e Villa Ormond (la brochure con il programma)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Autunno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



18.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo, concerto di Eliot Fisk (Chitarra), Fabio Zanon (Chitarra) e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Direttore: Damiano Tognetti. Teatro del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Per il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo, concerto di Giulio Tampalini (Chitarra) e Eliot Fisk (Chitarra). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA



7.00-23.00. ‘Ronde Valli Imperiesi 2024 (13ª edizione): dalle 9 alle 12.30 shakedown Caravonica (il programma)



8.00-19.00. ‘ImperiAntiquaria’: mercatino di antiquariato e collezionismo sotto i portici di Via Bonfante (ogni terzo sabato del mese)



15.00. Per ‘Leggiamo al Museo!’, ‘Villa Faravelli: dentro all’opera!’: percorso tra le forme e i colori dell’arte, per leggere e immaginare le che nascono dalle suggestioni evocative delle opere esposte in museo. Villa Faravelli



21.00. Per ‘Autunno in Teatro’, serata musicale in compagnia del Leo Lagorio Project con brani originali del leader del gruppo Leo Lagorio. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 329 7433720



21.30. Concerto del Trio Jazz-Rock ‘Pulse’ formato da Marco Baldi, Andrea Cecchetto e Lorenzo Di Prima in un viaggio tra brani originali e composizioni dei più grandi artisti fusion: Brecker Brothers, Chik Corea, Steps Ahead, Oz Noy, Alain Caron, Dave Weckl fino a Paul McCartney. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561

VENTIMIGLIA

10.00-17.00. ‘Giornate della Storia’: mostra a cura dell’ente Agosto Medievale. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata (h 10/12.30-15/17)

10.00. Esposizione di abiti storici a cura dell’ente Agosto Medievale al Centro espositivo Sala delle Volte, Piazzetta del Canto nel Centro Storico



17.00. Per il finissage della mostra-evento di Claudio Marciano Identità/Alterità, riflessioni a cura di Daniela Gandolfi, conservatore Museo civico Archeologico ‘G. Rossi’, dell’Amministrazione di Ventimiglia, delle Curatrici della Mostra, dell'Autore e del Presidente della SPES Auser Onlus di Ventimiglia, Matteo Lupi + momenti teatrali con monologhi e dialoghi a cura di Laura Trimarchi e Vincenzo Genduso sul tema dell’ unicità del singolo e dell’Identità di genere. Forte dell’Annunziata, ingresso libero

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



21.00. Corso di Astronomia pratica (ultima lezione), Cartoline spaziali: fotografare il cielo stellato’ a cura dell’associazione Stellaria. Sala polivalente ‘La Piccola’



DIANO MARINA



8.00. Escursione gratuita alla scoperta del golfo dianese, del Passo del Ginestro e del Pizzo d’Evigno. Partenza in navetta da Diano Marina per proseguire a piedi lungo i sentieri per circa 10 km. Ritrovo al Parco Giaiette, iscrizione obbligatoria al numero 340 2440972

ENTROTERRA

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



DOLCEACQUA



9.15-15.30. ‘Dolceacqua Cima Tramontina – le antiche Numeranze’: escursione di Liguria da Scoprire accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo in Piazza Garibaldi, info e prenotazioni 347 4563954 (più info)



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (22 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (ogni sabato), info e prenotazioni a questo link

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monaco ComicCon’: possibilità di incontro con i più grandi nomi del mondo del business e della cultura pop globale con centinaia di esperienze uniche, mostre, proiezioni e rari oggetti da collezione. Grimaldi Forum Monaco, fino al 15 novembre (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

14.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)



DOMENICA 17 NOVEMBRE



SANREMO



9.00. HBrun Sanremo (3ª edizione): urban trail di beneficenza con ricavato devoluto per acquisto materiale sanitario (15 euro). Partenza da piazza Borea d’Olmo (premiazioni alle h 11)



9.00. ‘Camminata per il Diabete’: evento promosso dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B. Partenza davanti al cinema Centrale e arrivo in Piazzale Tiziano Chierotti ad Arma (più info)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.55. Autunno in Regata – Campionato West Liguria: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città (più info)

15.00-21.00. Audizioni ‘Aria Sanremo’ (1° appuntamento della fase eliminatoria). Palafiori di Corso Garibaldi (più info)



15.30. Per ‘Famiglie in pigiama’, ‘Affrontare le patologie in gravidanza con consapevolezza e coraggio’: evento tenuto da specialisti a sostegno a famiglie con bambini affetti da patologie. Sala conferenze del Forte di Santa Tecla (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Un Palco a Palazzo – Gran Galà dell’Operetta, L’inferno di Dante e la musica di Thelonius Monk: Reading poetico-musicale. con Alessandro Collina (pianoforte) e Giannino Balbis (Letture). Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)



17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

18.00. Per la rassegna letteraria ‘Sa(n)remo Lettori’, incontro con Francesca Sensini, scrittrice e docente dell’Università di Nizza che terrà una lectio dal titolo 'La maestà di una dea marina: Afrodite/Venere i suoi viaggi nel Mediterraneo'. Sala interna di Villa Nobel, ingresso gratuito ma prenotazione online obbligatoria a QUESTO LINK



21.00. ‘Testimone d’accusa’: spettacolo teatrale con Vanessa Gravina e Giulio Corso e con la partecipazione straordinaria di Paolo Triestino. Teatro dell’Opera del casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



7.28-17.00. ‘Ronde Valli Imperiesi 2024 (13ª edizione): partenza Ps Colle d'Oggia 1 (la prova verrà ripetuta 4 Volte orario 10.18; 13.03; 15.48). Arrivo previsto alle 16.46 e Premiazione in Calata Anselmi (il programma)



8.30. Agribike: escursione alla scoperta dei vini locali, del territorio, della buona cucina e dello sport. Ritrovo alla vecchia Stazione di Oneglia (più info)



11.00. Per ‘Leggiamo al Museo!’, Villa Grock: un circo di emozioni’: attività per i più piccoli a Villa Grock

15.00. Per ‘Leggiamo al Museo!’, ‘Museo Navale: Il mare racconta’: ‘viaggio’ per conoscere avventurose storie di mare, storie di personaggi che hanno esplorato l’ignoto. Museo navale

VENTIMIGLIA



9.15. Julia Augusta e Museo Preistorico Balzi Rossi: escursione di 10 km di 4 ore + le soste + visita al Museo. Ritrovo davanti stazione dei treni di Ventimiglia (info e iscrizioni a questo link)

10.00-12.30. ‘Giornate della Storia’: mostra a cura dell’ente Agosto Medievale. Alle 11, visita guidata a tema ‘I Volti della Storia’ sulle sculture del M.A.R. di Ventimiglia Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell'Annunziata



10.00. Esposizione di abiti storici a cura dell’ente Agosto Medievale al Centro espositivo Sala delle Volte, Piazzetta del Canto nel Centro Storico

16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale. Piazza del paese

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



9.30. ‘Camminata per il Diabete’: evento promosso dai Lions Club della 4ª Circoscrizione Zona B. Partenza da Largo Fabrizio De André a Camporosso Mare + sosta idrica e misurazione della glicemia + arrivo sul Lungomare Argentina Bar Atù di Bordighera (più info)

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa della Castagna: degustazioni e atmosfera conviviale nel menù della grande festa tradizionale organizzata nel centro della città, con il contributo dei comuni dell'Haut-Pays (Valdeblore, Roure, Isola Village e St-Etienne de Tinée). Place de Gaulle, Corso 11 novembre (più info)

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 24 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00. ‘Monaco ComicCon’: possibilità di incontro con i più grandi nomi del mondo del business e della cultura pop globale con centinaia di esperienze uniche, mostre, proiezioni e rari oggetti da collezione. Grimaldi Forum Monaco (più info)

11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

17.00. ‘Viva Puccini!’: gala lirico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretta dal M° Marco Armiliato con il tenore Jonas Kaufmann e il Soprano Valeria Sepe. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



15.00. Concerto ‘La magia delle musiche da film’ a cura dell’Orchestre Philharmonique. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate