Degrassi (Federfarma Fvg): "A Recupera e respira hanno aderito oltre 360 farmacie"

(Adnkronos) - "Le farmacie del territorio hanno aderito all'iniziativa 'Recupera e respira' con grande interesse. Abbiamo infatti visto una straordinaria adesione, pari ad oltre 360 farmacie". Così Luca Degrassi, presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia, in occasione della presentazione, oggi a Trieste, dei risultati del progetto ideato e promosso da Chiesi Italia e Federfarma con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'iniziativa nasce come risposta all'impegno di Chiesi di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e si propone di modificare le abitudini nello smaltimento degli inalatori respiratori incoraggiando i pazienti a non gettare i dispositivi medici nella raccolta indifferenziata, ma a restituirli in farmacia per il loro corretto smaltimento.

"'Recupera e respira' - sottolinea Degrassi - è un'iniziativa che promuove la salute attraverso l'attenzione all'ambiente. E' quindi molto importante e innovativa, ed apre uno scenario in cui il ruolo del farmacista diventa sempre più importante, non solo per i farmaci, ma anche per la presa in carico dei pazienti, per monitorare l'aderenza e prendersi cura della salute a 360 gradi".