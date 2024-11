Un altro weekend ricco di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby, protagoniste sul campo, da Alessandria ad Antibes.

Le Under 14, 16 e 18 della femminile hanno partecipato al raggruppamento FIR sul campo di Casalbagliano del Cus Po, insieme a Fenici, Tortus Liguria, Volvera, Cus Torino e Settimo Torinese.

“Le ragazze stanno diventando sempre più una squadra unita e che lotta sul campo - commenta il tecnico Franco Parini - gli allenamenti sul placcaggio sono serviti, ora bisogna finalizzare le azioni offensive e segnare delle mete”.

La Under 14 è rimasta sul campo di casa di Pian di Poma per ospitare il match con Province dell’Ovest. “Siamo molto soddisfatti della reazione avuta dai ragazzi nella seconda parte del match dimostrando un bel gioco in attacco e la voglia di recuperare il pallone in difesa - così il tecnico Diego Capelli - alla fine è arrivata una sconfitta di misura che, però, ha reso la partita molto bella e combattuta. Continuiamo così in allenamento e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare. Il gruppo è sempre più squadra”.

Infine le Under 8, 10 e 12 hanno varcato il confine per raggiungere il campo di Antibes per il Challenge “Belmas” con Mentone, Nizza, Monaco, Valbonne, Grasse Saint Laurent du Var, Tourettes Sur Loup e Lerins, oltre ai padroni di casa.

“I nostri ‘leoni’ hanno avuto l’occasione di sperimentare il gioco al ‘tocco due secondi’ confrontandosi con squadre di livello - così Ilaria Latronico, tecnico della Under 8 - un gioco più veloce rispetto al placcaggio a cui sono abituati, è ancora più importante il costante sostegno dei compagni. Questa esperienza ha permesso anche ai giocatori che nel placcaggio tengono a nascondersi di trovare il loro spazio osando di più, ci ha arricchito nel gioco in attacco in particolare nella collaborazione che spesso si fa fatica a vedere alla loro età. Grazie agli amici dei Reds per aver condiviso con noi questa esperienza di crescita. Adesso torniamo ad allenarci al placcaggio in vista del raggruppamento di casa il 7 dicembre”.

“Abbiamo affrontato un bellissimo torneo mettendoci tanta grinta, cuore e coraggio contro squadre di ottimo livello con cui confrontarci e crescere - prosegue Giacomo Battistotti, coach della Under 10 - si è visto quello che abbiamo allenato e, nonostante la disparità fisica e tecnica con alcune squadre, i nostri biancazzurri hanno placcato e difeso come dei leoni, riuscendo a giocarsela anche ad armi pari con alcune squadre”.

“I ragazzi non hanno mai mollato un secondo con la testa e con il cuore - conclude Manuel Calabrò, tecnico della Under 12 - super concentrati, hanno giocato bene ogni pallone, si sono supportati a vicenda e hanno saputo reagire davanti alle difficoltà. È stato bello vederli uscire dal campo fieri di aver dato il massimo, uniti e con il sorriso”.