Il Judo Sanremo Kumiai ai campionati regionali liguri: medaglie e titoli per gli atleti sanremesi

Grande successo per il Judo Sanremo Kumiai ai recenti Campionati Regionali di judo in Liguria, dove i giovani atleti del club hanno conquistato titoli e ottimi piazzamenti in diverse categorie.

La competizione ha visto i partecipanti darsi battaglia con determinazione, mettendo in risalto il talento e la preparazione degli atleti del Kumiai.

Categoria Esordienti A

Nella categoria Esordienti A, Daniele Capello, nella categoria kg 60, ha dimostrato tutto il suo potenziale conquistando il primo posto e diventando campione ligure. Ottimo risultato anche per Tommaso Busolin (kg 55), che ha conquistato il terzo posto.

Categoria Esordienti B

Nella categoria Esordienti B, Elisa Bottero (kg 44) ha conquistato il titolo di campionessa ligure.

Categoria Ragazzi

Saimon Semanjaku ha ottenuto il titolo di campione regionale della Liguria nella categoria kg 46. A seguire, Diego Maiano e Arsenie Bujor hanno conquistato il secondo posto. Ottime prestazioni anche per Valerio El Jazzar e Alessandro Caridi, che hanno conquistato entrambi il terzo posto. Francesco Fiumara ha raggiunto il quinto posto, mentre Damian Albot e Andrea Oliva si sono classificati settimi.

Orgoglio e soddisfazione per i risultati ottenuti

Il Judo Sanremo Kumiai esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai suoi giovani judoka, che hanno dimostrato impegno e passione in ogni incontro. Questi risultati sono frutto di un lavoro costante e della dedizione degli allenatori che li accompagnano nel loro percorso di crescita sportiva.

Con queste medaglie, il club si conferma un punto di riferimento per il judo giovanile in Liguria, offrendo ai ragazzi un ambiente stimolante dove coltivare il proprio talento e imparare i valori di questa disciplina.