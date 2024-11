Taggia, calo delle temperature: riscaldamenti accesi da domani per un massimo di 4 ore e mezza al giorno

A causa del calo improvviso delle temperature, il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha annunciato un'ordinanza per consentire l'accensione anticipata degli impianti termici. A partire da domani, 13 novembre, sarà possibile attivare i riscaldamenti per un massimo di 4 ore e 30 minuti al giorno, misura che rimarrà in vigore fino a giovedì 14 novembre.

Dal 15 novembre, come previsto dalle normative, sarà invece consentita l'accensione dei riscaldamenti fino a 10 ore al giorno. Questo orario esteso resterà valido fino al 31 marzo 2025, in linea con le disposizioni di legge. "Cari cittadini, dato il repentino calo delle temperature che, stando alle previsioni proseguirà nei prossimi giorni, mi sto apprestando a firmare l’ordinanza sindacale che anticipa e permette l’accensione degli impianti termici già a partire dalla giornata di domani, 13 novembre 2024", si legge nella nota. "Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre sarà quindi possibile attivare i riscaldamenti per un massimo di 4 ore e 30 minuti al giorno".