Pallavolo: il 'Villa Levi' si impone sull'Albisola e conquista il secondo posto nel campionato di Serie C femminile

Con la vittoria di sabato per 3-0 (25-20; 25-16; 25-15) contro l'Albisola, l'Hotel Villa Levi si porta al secondo posto in classifica in coabitazione con il Cogovalle del campionato di pallavolo femminile di serie C. Contro le giovani ragazze savonesi coach Sini da spazio fin dal primo set al secondo libero Barri ed al posto quattro Brutti al posto di Patierno e Piccione. Le dianesi portano immediatamente sul 5-0 e mantengono il gap fino a fine set.

Nel secondo parziale piccolo black out iniziale e Sini, dopo il time out sul 7-11, fa entrare Patierno che da subito la scossa alle compagne con una serie di belle difese, rapidamente la Villa Levi rimonta e conclude il set lasciando le avversarie a 16. Nel terzo set spazio anche a Piccione al posto di Brutti, Coppa per Bozzano, Breviario per Passino e Ugo per Brignoli. La voglia di mettersi in mostra delle nuove entrate da vita al set più convincente della partita, con le dianesi che alzano il ritmo di gioco e limitano gli errori andando tutte ripetutamente a punto. In particolare Piccione attacca con grande efficacia sia dalle prima che dalla seconda linea e difende sempre gli attacchi avversari.

"Abbiamo fatto un altro piccolo passo verso la vetta - dice il presidente Anfossi - anche se ho visto Sini non troppo contento della prestazione. Dice che avremmo dovuto giocare meglio. Il nostro allenatore è effettivamente incontentabile, ma probabilmente questa è la mentalità giusta per continuare a migliorare. Sabato prossimo andremo a Lavagna, dovremo stare attenti, sinora l'Admo non aveva fatto grandi risultati, ma proprio in questo turno ha vinto 3-1 a Ceparana, campo notoriamente difficile. Come ho sempre detto questo campionato a girone unico non permette distrazioni".