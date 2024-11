Pallavolo: doppia vittoria per 3-0 e squadre della Grafiche Amadeo in vetta ai campionati di Serie C

Doppia vittoria per 3-0, sia in Serie C maschile che femminile nei rispettivi campionati di volley, per le formazioni della Grafiche Amedeo Oliflor Rvs.

Sabato scorso gli uomini hanno superato agevolmente il volley Savona mentre le donne, ieri in casa, hanno superato il Volley Campomorone ed entrambe sono in vetta alla classifica.

“Siamo partiti con il piede giusto – evidenzia il presidente Giuseppe Privitera - e un plauso va a Nando Guadagnoli nel femminile e Marco Biglieri nel maschile. Entrambi gli allenatori stanno dando i giusti stimoli al gruppo, anche se entrambi i campionati sono difficili e con futuri avversari ben preparati”.