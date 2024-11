Pallamano, esordio casalingo vincente per la prima squadra dell'Abc Bordighera (Foto e video)

Esordio casalingo vincente per la prima squadra dell'Athletic Bordighera Club. I ragazzi ieri sono, infatti, scesi in campo, al Palasport di via Diaz a Bordighera, per affrontare il Menton Handball.

Dopo anni di assenza l'Abc Bordighera torna ad avere la prima squadra. "L'Abc si impone con una vittoria sofferta ma piena di tecnica e tenacia" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Nonostante un po' di nervosismo e qualche errore arbitrale, i ragazzi sono riusciti a rimanere concentrati. La squadra si è però trovata in netta difficoltà quando è rimasta in campo, per ammonizioni da due minuti, con soli tre giocatori più il portiere. Una situazione che ha messo a dura prova la squadra ma i ragazzi hanno dimostrato grinta e voglia di riscatto riuscendo così a segnare due gol cruciali nonostante l'inferiorità numerica. E' stata una bella iniezione di energia. La partita, dominata dall'ABC fino a 15 minuti dalla fine, ha visto un recupero dell'avversario ma non è stato sufficiente per ribaltare il risultato".

Inizia bene la stagione della prima squadra. "I portieri Fusetti e Aljia, con le loro belle parate, hanno evitato la rimonta del Mentone" - dice l'Abc Bordighera - "Il punteggio finale 29-25, premia la determinazione della squadra che ha saputo gestire il nervosismo e capitalizzare al meglio le occasioni. Una vittoria che dà morale e conferma il valore del gruppo capitanato da Andrea Lupi che assolutamente non voleva mancare l'occasione di calcare il campo dopo sei anni di assenza in un campionato maggiore".

Nonostante alcune difficoltà i ragazzi hanno dato il massimo conquistando così l'incontro. "Complimenti ai nostri due migliori marcatori della giornata, Martinoli con 7 reti e il capitano Lupi con 5 reti, che hanno dimostrato grande determinazione e precisione sotto porta. Il loro contributo è stato fondamentale per il risultato finale raggiunto grazie al gioco corale in difesa che ha fatto davvero la differenza" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Tutti hanno lavorato insieme per fermare gli avversari e far ripartire velocemente l'attacco. Ottima prova di squadra, dove ognuno ha dato il massimo!".

Soddisfatte la società e la dirigenza. "Il presidente Rizzi e la tutta la dirigenza esprimono un sentito ringraziamento a tutti i nostri sponsor, che ci sostengono con passione e fiducia" - mette in risalto l'Abc Bordighera - "Il loro contributo è fondamentale per il successo della nostra società e per la crescita dei nostri ragazzi. Siamo davvero grati per il loro impegno e il loro supporto continuo. Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, ristorante Amarea Romolo Mare, AlProfilo di Aurigo Michele&Giuseppe, Osteria Beciagrilli, Fa Sol Falegnameria, Acconciature Raffaella, Garden Nature Lab, Gaggio Bar".

Formazione Abc: Aljia Christian, Andreini Nicolò (3), Anfosso Matteo (3), Anfosso Simone (1), Bellan Valerio (1), Bertolassi Christian (3), Filippi Simone (2), Fusetti Darles, Lupi Andrea (C) (5), Martinoli Massimo (7), Roggeri Leonardo (1), Spolverini Riccardo (3)

Allenatore: Andrea Dall'Acqua, secondo allenatore Guido Bissaro.