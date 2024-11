Pallacanestro: l'Olimpia Arma Taggia esce sconfitta dalla prima giornata di campionato nel match interno contro il Loano

Domenica dolce-amara per l'Olimpia Arma Taggia alla prima di campionato giocata in casa contro il Loano. Sconfitta di 5 punti dopo un match testa a testa caratterizzato da fiammate e importanti rimonte; alla fine i rossi si sono dimostrati più freddi e hanno riportato un referto rosa davvero sudato.

"È stato un buon inizio di campionato, nonostante il risultato. Il Loano è una squadra esperta che proviene da una categoria superiore, ma i ragazzi sono stati in partita fino alla fine, riuscendo quasi a vincerla. Obiettivo della prossima settimana sarà trasformare la frustrazione della sconfitta in uno stimolo per allenarci bene e migliorarci per le prossime sfide": così l'assistant coach Gianluca Grottini commenta una partita che lascia l'amaro in bocca per il risultato ma regala anche due belle certezze: la squadra c'è e farà divertire durante il campionato, il 'Pala Ruffini' è una bolgia di tifosi di tutte le età e sarà il sesto uomo durante tutte le partite in casa.

OLIMPIA: Zunino D. 25, Guariglia 4, Formica (cap) 3, Blasetta 6, Dalla Rosa 5, Vigneri, Paganini 4, Bolgioni, Cora 15, Spampinato, Prinetti, Busiello - coach: Veneziano

LOANO: Revetria 21, Minazzo, Taverna A., Bellato, Tassara 16, Vaccarezza 6, Bussone (cap) 9, Scarrone 8, Angelucci 7, Giusto, Castellazzi P., Casellazzi A. - coach: Volpi e Taverna D.

Da segnalare l'immensa prestazione di Davide Zunino, le bombe di Cora che prende il posto di Stefano Zunino e la bella prestazione di Guariglia, un 2006 da subito nel roster di partenza a cui coach Veneziano si affida per gran parte della partita.