I Giovani Atleti della Pro San Pietro di Sanremo protagonisti al Larvotto nel Principato di Monaco

Ieri, i giovani atleti della Pro San Pietro di Sanremo hanno partecipato con impegno e determinazione alla Gara di corsa del Larvotto nel Principato di Monaco, giunta alla 47esima edizione, una delle competizioni più attese e frequentate della stagione.



"In un evento che ha visto la partecipazione di oltre 500 concorrenti - spiegano dalla società sportiva -, suddivisi per categorie d'età, sei promettenti atleti sanremesi hanno rappresentato l'associazione sportiva sanremese, dimostrando sul campo il frutto del lavoro svolto con i loro allenatori, Roberto, Mario e Marco. L'approccio dei coach, incentrato sulla preparazione ludico-sportiva, ha permesso ai ragazzi di vivere la gara come una sfida appassionante, con grande divertimento, trasmettendo loro l'importanza del percorso di crescita, più che del risultato sportivo in sé. Questo spirito ha reso l’esperienza al Larvotto un vero punto di partenza per un gruppo giovanile che mostra già qualità promettenti. La Gara del Larvotto, organizzata in maniera impeccabile, è un appuntamento di grande prestigio nel panorama sportivo monegasco. Ogni anno, atleti di ogni età vengono attratti da questo percorso suggestivo che si sviluppa lungo la costa, offrendo una cornice unica e ispirante per gli appassionati di corsa. Questa storica competizione rappresenta infatti una tappa fondamentale per molti giovani corridori, inserendosi in una tradizione che fonde il fascino di Monte Carlo con la passione per l'atletica. Oltre al settore giovanile, la A.s.d. Pro San Pietro di Sanremo continua a distinguersi nelle competizioni di corsa campestre e su strada, affermandosi come punto di riferimento per numerosi atleti della zona. La partecipazione alla gara di ieri è stata una tappa significativa, vissuta dai ragazzi e dai loro allenatori con serietà e ambizione, rafforzando il loro legame con lo sport e i suoi valori fondamentali".



"Questo successo al Larvotto rappresenta solo l'inizio per il gruppo giovanile della Associazione, pronto a raccogliere nuove sfide e a lasciare il segno nelle prossime competizioni. Chi ha piacere di portare i propri ragazzi a provare l'Atletica, Roberto, Mario e Marco vi aspettano alla pista di atletica di Pian di Poma! Sempre domenica gli Adulti dell'associazione hanno partecipato alla Manifestazione Podistica di Imperia, Olio Oliva Run, una 10 km ed una 5 km dove, tra gli altri Alessandro Verrando si è classificato al 1° posto tra gli Juniores. Complimenti a tutti".